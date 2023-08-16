Отдайте территории и будете в НАТО: в Альянсе сделали новое заявление относительно Украины

Абсолютно все страны-члены НАТО едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Никто официально эту позицию не обсуждал и не пересматривал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Общественному на условиях анонимности сделал официальный представитель Североатлантического альянса.

НАТО. Фото: из открытых источников

Представитель НАТО подчеркнул, единственное, что точно можно сказать – страны Альянса готовы и дальше оказывать всяческую поддержку украинскому народу в войне с Россией. Они это делали прежде и готовы продолжать это делать в будущем.

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"Мы привержены достижению справедливого и прочного мира", — уточнили в НАТО.

Также представитель Альянса акцентировал внимание, мнения могут звучать самые разные, но они ни на что не влияют. Только Украина в праве сама принимать те или иные решение и только от позиции Украины зависит, когда они будет готова к переговорам. В НАТО полностью поддерживают Украину также в намерении разработать стойкие гарантии безопасности, чтобы украинский народ был уверен в том, что не столкнется с новым витком российской агрессии в будущем.

Напомним, активную реакцию Украины вызвало публичное заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о том, что Киев официально может сыграть в удобный для себя размен, когда откажется от части своих территорий, которые удалось оккупировать России, но взамен получит членство в НАТО для той территории, которую контролирует украинская власть.

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