logo

BTC/USD

29153.50

ETH/USD

1823.71

LTC/USD

78.86

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Отдайте территории и будете в НАТО: в Альянсе сделали новое заявление относительно Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Отдайте территории и будете в НАТО: в Альянсе сделали новое заявление относительно Украины

Представитель Альянса сказал журналистам, что позиция альянса остается неизменной

сегодня, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Абсолютно все страны-члены НАТО едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Никто официально эту позицию не обсуждал и не пересматривал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Общественному на условиях анонимности сделал официальный представитель Североатлантического альянса.

Отдайте территории и будете в НАТО: в Альянсе сделали новое заявление относительно Украины

НАТО. Фото: из открытых источников

Представитель НАТО подчеркнул, единственное, что точно можно сказать – страны Альянса готовы и дальше оказывать всяческую поддержку украинскому народу в войне с Россией. Они это делали прежде и готовы продолжать это делать в будущем. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы привержены достижению справедливого и прочного мира", — уточнили в НАТО.

Также представитель Альянса акцентировал внимание, мнения могут звучать самые разные, но они ни на что не влияют. Только Украина в праве сама принимать те или иные решение и только от позиции Украины зависит, когда они будет готова к переговорам. В НАТО полностью поддерживают Украину также в намерении разработать стойкие гарантии безопасности, чтобы украинский народ был уверен в том, что не столкнется с новым витком российской агрессии в будущем.

Напомним, активную реакцию Украины вызвало публичное заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о том, что Киев официально может сыграть в удобный для себя размен, когда откажется от части своих территорий, которые удалось оккупировать России, но взамен получит членство в НАТО для той территории, которую контролирует украинская власть.

Читайте также на портале "Комментарии" — начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с Россией: ответ секретаря СНБО Алексея Данилова.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/551659-pozicia-citka-j-ne-zminilasa-u-nato-nagolosili-na-povnij-pidtrimci-suverenitetu-ta-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!