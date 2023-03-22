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Парламент Швеции окончательно определился – идет страна в НАТО или нет: результаты голосования

Парламентарии Швеции большинством одобрили вступление страны в НАТО

сегодня, 17:38
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Автор:

Кравцев Сергей

В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Историческое решение принято после того, как парламент обсудил законодательство об альянсе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Aftonbladet".

Парламент Швеции окончательно определился – идет страна в НАТО или нет: результаты голосования

Швеция. Фото: из открытых источников

С тех пор как в мае 2022 года социал-демократы изменили свою позицию в отношении членства в НАТО, широкое большинство в парламенте хотело присоединиться к альянсу. 


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Сегодня было принято фактическое решение после голосования в парламенте с результатом 269 "за" и 37 голосов "против". 

Однако для вступления Швеции в НАТО необходимо, чтобы Турция и Венгрия ратифицировали заявку Швеции. Пока что эти две страны больше всего тянут время, мешая расширению НАТО, тем самым подыгрывая интересам России.  

Отметим, США уже прямыми тестом призвали Венгрию не медлить с решением о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Что до Турции, то ее лидер Реджеп Эрдоган пообещал ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО в мае. А вот Швеции турки поставили "на паузу". Как ситуация может развиваться далее? Есть ли шанс, что Швеция и Финляндия, как ранее планировалось, обретут членство в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

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Источник: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1079786
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