Членство Финляндии и Швеции в НАТО на паузе: может ли измениться позиция Турции и Венгрии

США призвали Венгрию не медлить с решением о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Что до Турции, то ее лидер Реджеп Эрдоган пообещал ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО в мае. А вот Швеции турки поставили "на паузу". Как ситуация может развиваться далее? Есть ли шанс, что Швеция и Финляндия, как ранее планировалось, обретут членство в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО. Фото: из открытых источников

Турции важно демонстрировать, что она является ответственным членом НАТО, что у нее нет желания подрывать Альянс изнутри

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер поясняет:

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И, скорее всего, ратификация состоится до этого", – предполагает эксперт. "После недавней встречи с финским коллегой, президент Турции заявил, что проблем с Финляндией нет. И уже в мае Турция может ратифицировать вступление Финляндии в НАТО. Напомню, что 14 мая в Турции выборы – и президентские, и парламентские

По ее словам, Турции важно демонстрировать, что она является ответственным членом НАТО, что у нее нет желания подрывать Альянс изнутри. Но есть конкретные претензии к Финляндии (с которыми удалось разобраться) и Швеции (тут всё оказалось сложнее).

"Поэтому проведя соответствующую ратификацию по Финляндии, Турция тем самым даст сигнал – если Швеция выполнит ее требования (в том числе касательно выдачи курдских террористов, с точки зрения официальной Анкары), то будет и ей "зеленый свет" для вступления в НАТО. Если Швеция пойдет на эти условия, экстрадировав десятки граждан, имеющих ее гражданство, в Турции, она сможет получить возможность стать членом НАТО вместе с Финляндией на саммите в Вильнюсе. Но не думаю, что Швеция на это пойдет, – прогнозирует Евгения Габер. – Равно как и Турция на какие-то уступки. До выборов, так точно".

Вопрос с ратификацией венгерским парламентом вступления Финляндии и Швеции в НАТО решится очень быстро

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Сам факт, что Турция дала "зеленый свет" Финляндии на членство в НАТО говорит о том, что Эрдоган перед президентскими выборами демонстрирует гибкость и готовность к диалогу. В том числе, со Швецией, где ситуация куда тяжелее из-за нежелания последний выдать лидеров "Курдской Рабочей Партии", признанной в Турции террористической. Но переговоры продолжаются".

Что касается Венгрии — с ней, думает эксперт, вопрос будет решаться на порядок, чем с Турцией, которая является более мощной страной во всех смыслах. В том числе, активно пользуется своим географическим положением, выстраивая отношения и с ЕС, и с США, и с РФ.

"Венгрия плотно зажата в тисках Евросоюза, особо рыпаться ей некуда. Она абсолютно зависит от денежных вливаний со стороны ЕС, – подчеркивает Иван Ступак. – И при должном уровне давления – как со стороны Евросоюза, так и со стороны США (что мы уже наблюдаем) – вопрос с ратификацией венгерским парламентом вступления Финляндии и Швеции в НАТО решится очень быстро".

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