На фоне углубления сотрудничества России и Китая генсек НАТО обратился с призывом к Пекину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Интерфакс".

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент у НАТО нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.

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"Китаю не следует передавать России летальное оружие", — подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Отметим, ранее с подобными призывами к главе КНР Си Цзиньпину обратились другие лидеры западных государств, включая США, Францию, Германию. А президент США Джо Байден даже заявил о необходимости провести встречу с лидером КНР после его насыщенного визита в Россию.

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