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На фоне углубления сотрудничества России и Китая генсек НАТО обратился с призывом к Пекину

В НАТО предостерегли Пекин от передачи оружия Москве

сегодня, 17:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Интерфакс".

На фоне углубления сотрудничества России и Китая генсек НАТО обратился с призывом к Пекину

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент у НАТО нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.                                    


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"Китаю не следует передавать России летальное оружие", — подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Отметим, ранее с подобными призывами к главе КНР Си Цзиньпину обратились другие лидеры западных государств, включая США, Францию, Германию. А президент США Джо Байден даже заявил о необходимости провести встречу с лидером КНР после его насыщенного визита в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй день переговоров между руководителями Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который объявлен в розыск Международным уголовным судом, приносит тревожные вести. Уже понятно, что Китай намерен и далее поддерживать Россию. По крайней мере – экономически и политически. Лидер КНР даже пригласил своего российского коллегу посетить Китай. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" игры китайского дракона с российским медведем, изрядно потрепанным войной против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия вне себя от решения Столтенберга: что стало причиной и при чем здесь Украина.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/892154
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