Пентагон соберет «узкий круг» НАТО: какие страны оставили за бортом

Администрация президента США Дональда Трампа готовит в Польше встречу, посвященную будущему НАТО, однако приглашения получили далеко не все европейские союзники. Среди стран, которые, по данным Politico, не были включены в формат, оказались Великобритания, Франция и государства Балтии.

НАТО. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на шестерых европейских дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия. По их словам, встречу в следующем месяце возглавит заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Формально она представлена как рабочее обсуждение, однако по содержанию речь идет о будущем устройстве Североатлантического альянса.

Именно состав участников вызвал вопросы у европейских столиц. Великобритания и Франция обладают значительными военными возможностями, а страны Балтии находятся непосредственно на восточном фланге НАТО и рассматривают российскую угрозу как одну из главных проблем безопасности.

Некоторые дипломаты опасаются, что Вашингтон намеренно формирует более узкий круг государств для обсуждения ключевых вопросов Альянса. Один из представителей исключенной страны заявил, что союзники пока не понимают критериев отбора участников и целей встречи.

"Мы делаем всё, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч", — сказал дипломат.

Ситуация особенно чувствительна на фоне продолжающейся войны России против Украины и дискуссий о распределении расходов внутри НАТО. Европейские страны одновременно наращивают оборонные бюджеты, увеличивают производство вооружений и обсуждают необходимость укрепления восточного фланга.

Если информация Politico подтвердится, формат встречи может стать новым источником напряженности внутри Альянса. Для европейских союзников вопрос теперь заключается не только в том, какие решения будут приняты в Польше, но и в том, кто именно получит возможность влиять на формирование будущей политики НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — нужен ли НАТО Калининград: в Альянсе дали жесткий ответ Москве на угрозы.