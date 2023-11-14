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Первая страна отреагировала на частичное вступление Украины в НАТО

Нидерланды оценили вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен положительно отозвалось на идею бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в оборонный альянс частями, то есть без временно оккупированных территорий.

Первая страна отреагировала на частичное вступление Украины в НАТО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото из открытых источников

Кайса Оллонгрен прибыла в Брюссель на встречу министров обороны ЕС. Перед заседанием руководителей европейских оборонных ведомств Оллонгрен прокомментировала идею частичного вступления Украины в НАТО.


"Я очень приветствую такие креативные идеи. Это новый образ мышления", — сказала Кайса Оллонгрен

Напомним, что генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен предложил идею частичного вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО может на начальном этапе принять Украину без оккупированных территорий. Расмуссен утверждает, что в таком случае украинские территории будут защищены от ракетных ударов России, что позволит ВСУ сосредоточиться на борьбе на фронте и возвращении оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на план Андерса Фог Расмуссена. По словам Медведева, это "неплохая" идея. Бывший президент РФ увидел возможность, что такие города как Одесса и Николаев также не будут частью Украины.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли Путин уже к мирным переговорам. По словам Столтенберга, Запад должен больше помогать Украине оружием, пока президент России не осознает невозможность выиграть войну и будет вынужден прибегнуть к мирным переговорам на условиях Украины. Глава МИД Литвы сделал подобное заявление и указал, что в победе Путина будут виноваты кризис в США и проблемы с поставкой оружия в Украину среди стран ЕС.



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Источник: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-248883
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