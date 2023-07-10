logo

BTC/USD

30263.92

ETH/USD

1866.28

LTC/USD

94.89

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Первый успех есть – страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый успех есть – страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

Президент Литвы Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

сегодня, 15:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что союзники по Альянсу дали свое согласие и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом Науседа заявил на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Вильнюсе.

Первый успех есть – страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО", – заявил лидер Литвы.

Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

"В этой связи мы должны выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только об "открытых дверях". Украина сегодня нуждается в очень конкретных сигналах по факту, что когда позволят условия, она не только на бумаге, а в реальности станет членом НАТО", – добавил Науседа.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации относительно финального решения саммита еще продолжаются.

"Консультации продолжаются и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласуют очень четкое сообщение относительно Украины. Еще не принято финальное решение", – сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед каким вызовом оказались страны НАТО – к чему нужно быть готовой Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!