Первый успех есть – страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

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Кравцев Сергей
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что союзники по Альянсу дали свое согласие и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом Науседа заявил на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Вильнюсе.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников
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Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.
Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации относительно финального решения саммита еще продолжаются.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.
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