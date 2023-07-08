Перед каким вызовом оказались страны НАТО – к чему нужно быть готовой Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) сообщил, что могут быть приняты три важных для нашей страны решения. Речь, по его словам, о многолетней программе помощи (чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО), об обновлении политических связей между Украиной и блоком (речь о старте Совета Украина-НАТО), а также о вероятном подтверждении того, что Украина точно станет членом Альянса. Правда, с конкретикой пока – сложности. Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что сейчас принимать Украину в НАТО не будут. Мол, предметно обсуждать это можно после прекращения российской агрессии и установления мира. До того времени американский лидер рассматривается вероятность предоставления нашей стране гарантий безопасности со стороны США по типу тех, что они дали Израилю. Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию для Украины накануне вильнюсского саммита – и спрогнозировали, что мы можем получить после этого мероприятия.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Вопрос вступления в НАТО, прежде всего, политический

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

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и наших дипломатов. Всего госаппарата. Очень много встреч, очень много визитов. И, безусловно, вопрос вильнюсского саммита – в повестке дня". "Саммит НАТО – топ-событие ближайшего времени. Мы видим активную деятельность и нашего президента Владимира Зеленского

На сегодняшний день, отмечает эксперт, известно о 22 странах, которые поддерживают курс Украины в НАТО.

Да, это не приглашение, но очень важный сигнал. Второй момент – гарантии безопасности до момента вступления в НАТО Мы прекрасно понимаем, что РФ даже после окончания войны продолжит создавать определенную дестабилизацию, возможно, создавая новые очаги военного давления. Лишь бы не пустить Украину в НАТО. Потому нам нужны гарантии. Чтобы цена любой агрессии была очень высока для того, кто ее не остановит или попытается начать вновь". "Да, это декларативный момент, но при этом – серьезный аргумент, который мы будем использовать, – считает он. – Ключевым вопросом остается позиция США. Общественное мнение там на стороне того, чтобы Украина получила то, чего добивается от саммита – четкую перспективу обретения членства. Об этом уже не раз говорил Зеленский, акцентируя важность услышать на саммите, что после войны Украина точно станет членом НАТО

Плюс, продолжает эксперт, мы убеждаем партнеров, что нам не нужно ПДЧ (План действий членства в НАТО), а некий особый – ускоренный – путь. Подобный тому, что менее чем за год прошла Финляндия. Как проходит сейчас Швеция.

"Вопрос вступления в НАТО, прежде всего, политический. Готовность Украины в военной компоненте уже ни у кого не вызывает сомнения. На сегодняшний день наша армия является одной из наиболее боеспособных и больших на Европейском континенте, а возможно и в мире. Кроме уникального опыта, наши воины имеют теперь еще и западное вооружение с опытом применения его в условиях реальных боевых действий, а не просто на полигонах, как это практикуется во многих странах НАТО. Иметь в своем составе такую силу – серьезное подспорье для самого Альянса. С которым Украина сотрудничает фактически со времен обретения независимости, принимая участие фактически во всех учения и операциях НАТО. А сейчас наша военно-техническая кооперация достигла небывалых размеров", – акцентирует Игорь Петренко.

Да, отмечает он, есть определенные проблемные моменты, к которым апеллируют наши партнеры. Указывая на вопросы с коррупцией и так далее.

"Но давайте посмотрим на других членов Альянса. Что, в Албании, Черногории, Болгарии нет коррупции? Так что такого рода претензии, по сути, не являются существенными, поскольку на коррупцию в других странах при их приеме в НАТО, равно как нахождении в блоке, закрываются глаза. Это, конечно, не означает, что Украина не должна бороться с коррупцией или выполнять другие, взятые на себя, обязательства, – уточняет эксперт. – Мы к этому готовы, демонстрируя свое стремление и в НАТО, и ЕС. Но это не должно быть непреодолимой преградой. Тем более на фоне ослабевшей и продолжающей слабеть России, на которую все меньше при принятии тех или иных решений оглядываются страны-члены НАТО".

По мнению Игоря Петренко, у нас есть окно возможностей, когда мы можем, наконец, стать полноправным членом Альянса. Политика открытых и полуоткрытых дверей показала свою несостоятельность. Фактически дает повод РФ для создания зон дестабилизации.

"Если страны НАТО действительно хотят защититься от гипотетической для них российской агрессии, Украина точно должна стать членом НАТО. Мне кажется, это понимание, равно как понимание справедливости наших ожиданий, озвученных президентом Украины, находит всё больший отклик у членов Альянса. И есть надежда, что саммит окажется позитивным для нас. И с точки зрения сигналов, которые ожидаем, и касательно военной помощи, а также новых форматов, о которых говорил Столтенберг", – прогнозирует эксперт.

Он уверен, что интегрировать лишь часть территории Украины (к примеру, лишь ту, что после контрнаступления будет контролировать Киев), по аналогии с тем, как сперва в НАТО вступила ФРГ, а со временем подтянулась ГДР – плохой путь.

"Украина никогда не откажется от своих территорий. И тут будет больше вызовов для Альянса, – считает Игорь Петренко. – Именно ускоренное оказание Украине ВСЕЙ необходимой военной помощи для освобождения ВСЕХ территорий — это то, чего мы хотим, прежде всего".

Соответственно, отмечет эксперт, нужны дальнобойные ракеты (те же ATACMS), более предметные решения по ускоренным поставкам нам истребителей F-16. Есть определенные пробуксовки, которые важно разрешить.

" . "Учитывая, какая колоссальная подготовительная работа проведена руководством Украины (глава государства, Офис президента, МИД, Кабмин в целом) с нашими партнерами накануне саммита, как в этом же направлении работали наши ближайшие союзники (Польша, страны Балтии, ряд других), есть надежда услышать общий голос стран НАТО. Проукраинский унисон. Есть, конечно, такие сложные страны как Венгрия. Но она скорее громко кричит, чем много делает. Ведь в итоге принимает решение, которого придерживается большинство, – подчеркивает Игорь Петренко. – Важен в данном ракурсе был и голос Турции, притормозившей путь Швеции в НАТО. И тут приятно было услышать от президента Эрдогана в ходе вчерашней совместной пресс-конференции с Зеленским, что Украина заслуживает на членство в НАТО

Нужно понимать, что вступление Украины в НАТО – достаточно длительная процедура и из США идут четкие сигналы – еще не время

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко обращает внимание, что Столтенберг четко дал понять – будут расширяться программы сотрудничества с Украиной, нам будут помогать вооружением и техникой, помогая перейти с оставшихся вариантов советского образца – на стандарты Альянса.

Сначала нужны победа в войне, подтягивание до стандартов НАТО, действенная борьба с коррупцией, на чем особо акцентировал американский лидер Джо Байден ". "Тем не менее, конкретных сроков вступления Украины в НАТО названо не было. Равно как – обещания назвать эти сроки во время саммита, – отмечает эксперт. – Я стопроцентно выступают за вступление Украины в Альянс. Но нужно понимать, что это достаточно длительная процедура. И из США идут четкие сигналы – еще не время

Екатерина Одарченко напоминает, что нашу ускоренную евроатлантическую интеграцию активно поддерживает ряд стран, в том числе балтийские государства. Они об этом говорят открыто, в том числе, президент страны-хозяйки саммита – Литвы – Гитанас Науседа.

Но в Альянсе, напомню, 31 государство. И полной поддержки у нас нет, а решения в НАТО принимаются исключительно единогласно. Так что на саммите сенсаций такого плана ожидать не стоит, – предупреждает эксперт. – Однако не следует это воспринимать с неким негативом, пессимизмом. Тут речь об обычных процедурах, на соблюдении которых, собственно, зиждется Запад". "Известно, что после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Болгарии, она также поддержала наш курс в НАТО, став 22-й такой страной

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