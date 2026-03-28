«Плати или молчи»: Трамп готовит жёсткую реформу НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает радикальную реформу НАТО, которая может лишить часть стран права участвовать в ключевых решениях. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, в Белом доме обсуждается модель "плати, чтобы играть". Её суть – ограничить влияние государств, которые не выполняют новые требования по оборонным расходам. Речь идёт о возможном повышении планки до 5% ВВП вместо действующих 2%.

Источники утверждают, что страны, не достигшие этого уровня, могут быть лишены права голоса по вопросам расширения Альянса, участия в миссиях и даже применения статьи 5 о коллективной обороне.

"Нельзя влиять на решения, если ты не платишь", — подчеркнул представитель администрации.

Идея обсуждается на фоне недовольства Вашингтона позицией европейских союзников, в частности Испания и Великобритания, которые не поддержали инициативы США в ситуации вокруг Ормузского пролива.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германия – этот шаг обсуждается ещё с момента его возвращения в Белый дом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что вопрос увеличения оборонных расходов до 5% будет обсуждаться на саммите в Анкаре. Однако официально предложения Вашингтона пока не выносились на рассмотрение в Брюсселе.

Эксперты предупреждают: любые изменения потребуют консенсуса всех членов Альянса. Это означает, что инициатива может столкнуться с жёстким сопротивлением и спровоцировать новый раскол внутри НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что США помогают НАТО, но Альянсу "не будет рядом", если что-нибудь случится. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в ходе конференции в Майами.



