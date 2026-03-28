Головна Новини Світ НАТО «Плати чи мовчи»: Трамп готує жорстку реформу НАТО
«Плати чи мовчи»: Трамп готує жорстку реформу НАТО

США можуть позбавити союзників права голосу та вивести війська з Європи - Альянс на межі нової кризи

28 березня 2026, 16:40
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реформу НАТО, яка може позбавити частину країн права брати участь у ключових рішеннях. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у Білому домі обговорюється модель "плати, щоб грати". Її суть – обмежити вплив держав, які не виконують нових вимог щодо оборонних витрат. Йдеться про можливе підвищення планки до 5% ВВП замість 2%, що діють.

Джерела стверджують, що країни, які не досягли цього рівня, можуть бути позбавлені права голосу щодо розширення Альянсу, участі в місіях і навіть застосування статті 5 про колективну оборону.

"Не можна впливати на рішення, якщо ти не платиш", — наголосив представник адміністрації.

Ідея обговорюється на тлі невдоволення Вашингтона позицією європейських союзників, зокрема Іспанії та Великобританії, які не підтримали ініціативи США в ситуації навколо Ормузької протоки.

Крім того, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини – цей крок обговорюється ще з моменту його повернення до Білого дому.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що питання збільшення оборонних витрат до 5% обговорюватиметься на саміті в Анкарі. Проте офіційно пропозиції Вашингтона поки що не виносилися на розгляд у Брюсселі.

Експерти попереджають: будь-які зміни вимагатимуть консенсусу всіх членів Альянсу. Це означає, що ініціатива може зіткнутися із жорстким опором та спровокувати новий розкол усередині НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться. Відповідну заяву американський лідер зробив під час виступу під час конференції у Майамі.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/03/27/trump-weighs-new-pay-to-play-nato/
