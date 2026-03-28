«Плати чи мовчи»: Трамп готує жорстку реформу НАТО

Президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реформу НАТО, яка може позбавити частину країн права брати участь у ключових рішеннях. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела в американській адміністрації.

За даними видання, у Білому домі обговорюється модель "плати, щоб грати". Її суть – обмежити вплив держав, які не виконують нових вимог щодо оборонних витрат. Йдеться про можливе підвищення планки до 5% ВВП замість 2%, що діють.

Джерела стверджують, що країни, які не досягли цього рівня, можуть бути позбавлені права голосу щодо розширення Альянсу, участі в місіях і навіть застосування статті 5 про колективну оборону.

"Не можна впливати на рішення, якщо ти не платиш", — наголосив представник адміністрації.

Ідея обговорюється на тлі невдоволення Вашингтона позицією європейських союзників, зокрема Іспанії та Великобританії, які не підтримали ініціативи США в ситуації навколо Ормузької протоки.

Крім того, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини – цей крок обговорюється ще з моменту його повернення до Білого дому.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що питання збільшення оборонних витрат до 5% обговорюватиметься на саміті в Анкарі. Проте офіційно пропозиції Вашингтона поки що не виносилися на розгляд у Брюсселі.

Експерти попереджають: будь-які зміни вимагатимуть консенсусу всіх членів Альянсу. Це означає, що ініціатива може зіткнутися із жорстким опором та спровокувати новий розкол усередині НАТО.

