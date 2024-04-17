Почему для НАТО Украина – не Израиль: названа причина

Запад взялся защищать Израиль во время воздушной атаки Ирана, но не готовый оказывать аналогичную авиационную поддержку Украине, так как на Украину напало ядерное государство, а Израиль атаковало неядерное государство.

Украина и Израиль остаются союзниками Запада. Фото из открытых источников

Как пишет журнал The Atlantic, Россия не просто имеет ядерное оружие, но и постоянно угрожает им, что сдерживает страны НАТО от прямого участия в защите Украины от вражеских атак.

Отмечается, что в случае с Израилем ситуация кардинально иная, поскольку у Израиля есть ядерное оружие, хотя и официально не признает этого. Поэтому Запад боится, что противники могут настолько навредить Израилю, что спровоцируют его на ядерный удар в ответ, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.