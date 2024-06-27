Почему нового генсека НАТО называют "Тефлоновый Марк"

26 июня стало известно, что новым генсеком НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который заменит на этом посту Йенса Столтенберга. В Нидерландах за Марком Рютте закрепилось прозвище "тефлоновый". Объясняем, почему его так называют.



Новый генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте вступил в должность премьер-министра Нидерландов в 2010 году и четыре срока оставался руководителем правительства. Несмотря на то, что три из четырех правительств Рютте оставили свои полномочия досрочно, сам премьер-министр всегда имел высокие рейтинги в стране.

Кроме того, Марк Рютте за 14 лет на должности премьер-министра Нидерландов ни разу не попал в весомый скандал и не запятнал свою репутацию. Именно поэтому в Нидерландах его называют "Тефлоновый Марк" по сравнению с покрытием, к которому ничего не прилипает.

Рютте описывают как гибкого, прагматичного политика, готового приспособиться к широкому кругу политических фракций для решения проблем.

"Его считают исключительно талантливым и симпатичным политиком, который практически со всеми ладит, и это, я думаю, вероятно, один из важнейших факторов – важнейших активов на этой должности, потому что должность генерального секретаря в определенном смысле – это работа по выпасу кошек и привлечению 32 члена к единому мнению", – описывает Рютте глава евразийского направления CSIS Макс Бергманн.

Напомним, что Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генсека НАТО в октябре 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину страны альянса решили продлить его полномочия на год. В 2023 году полномочия Столтенберга еще раз продлили на год, поскольку члены НАТО не смогли избрать преемника.

После продолжительных дискуссий в июне 2024 года Марк Рютте был представлен в качестве нового генерального секретаря НАТО, который вступит на должность в октябре этого года. Главными конкурентами Рютте на место нового генсека НАТО были премьер Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Иоганнис, бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Дании Мэтте Фредериксен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на назначение Рютте новым генсеком НАТО.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на назначение Марка Рютте главой НАТО.