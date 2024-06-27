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Почему нового генсека НАТО называют "Тефлоновый Марк"

В Нидерландах за Марком Рютте закрепилось прозвище "тефлоновый". За какие свойства политик получил такое имя.

27 июня 2024, 17:28
Автор:
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Slava Kot
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26 июня стало известно, что новым генсеком НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который заменит на этом посту Йенса Столтенберга. В Нидерландах за Марком Рютте закрепилось прозвище "тефлоновый". Объясняем, почему его так называют.

Почему нового генсека НАТО называют "Тефлоновый Марк"

Новый генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте вступил в должность премьер-министра Нидерландов в 2010 году и четыре срока оставался руководителем правительства. Несмотря на то, что три из четырех правительств Рютте оставили свои полномочия досрочно, сам премьер-министр всегда имел высокие рейтинги в стране.

Кроме того, Марк Рютте за 14 лет на должности премьер-министра Нидерландов ни разу не попал в весомый скандал и не запятнал свою репутацию. Именно поэтому в Нидерландах его называют "Тефлоновый Марк" по сравнению с покрытием, к которому ничего не прилипает.

Рютте описывают как гибкого, прагматичного политика, готового приспособиться к широкому кругу политических фракций для решения проблем.

"Его считают исключительно талантливым и симпатичным политиком, который практически со всеми ладит, и это, я думаю, вероятно, один из важнейших факторов – важнейших активов на этой должности, потому что должность генерального секретаря в определенном смысле – это работа по выпасу кошек и привлечению 32 члена к единому мнению", – описывает Рютте глава евразийского направления CSIS Макс Бергманн.

Напомним, что Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генсека НАТО в октябре 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину страны альянса решили продлить его полномочия на год. В 2023 году полномочия Столтенберга еще раз продлили на год, поскольку члены НАТО не смогли избрать преемника.

После продолжительных дискуссий в июне 2024 года Марк Рютте был представлен в качестве нового генерального секретаря НАТО, который вступит на должность в октябре этого года. Главными конкурентами Рютте на место нового генсека НАТО были премьер Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Иоганнис, бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Дании Мэтте Фредериксен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на назначение Рютте новым генсеком НАТО.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на назначение Марка Рютте главой НАТО.



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