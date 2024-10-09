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Почему у Зеленского испугались идеи «членства в НАТО частями»: эксперт назвал причину

Украина, как никогда близка к тому, чтобы получить реальные перспективы членства в Альянсе

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей

О перспективах членства Украина в Североатлантическом Альянсе сейчас заговорили совсем неслучайно. Также неслучайно появилась идея, что Украину могут уже сейчас принять в НАТО, но только в той территории, которую она контролирует. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Почему у Зеленского испугались идеи «членства в НАТО частями»: эксперт назвал причину

НАТО. Фото из открытых источников

"Сейчас много разговоров об этом в западных СМИ. Это не случайно. Тем более рейтинговое издание "Financial Times" публикует соответствующую статью. Можно было бы отбросить эту идею на задний план или рассматривать ее как гипотетическую, но, если ее озвучил тогда еще действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, то, вероятнее всего, между странами-участницами Альянса есть такое мнение и его предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конечно, стоит обратить внимание на сегодняшний комментарий Подоляка (советник главы ОП – ред.) о том, что такое предложение для Офиса неприемлемо. Но причиной его появления есть именно политические минусы, которые получает Офис, соглашаясь на этот план, потому что риторика идет о якобы торговле землей. Но действительно о торговле землей речь не идет. Это уже интерпретация такой инициативы, которая искажает вообще эту идею", – отметил эксперт.

Валерий Клочок говорит, что, даже, если Украина будет хотя бы частью в НАТО, то это точно блокирует Путину любые дальнейшие действия. Но в политическом плане для команды Зеленского – это очень серьезная угроза дальнейшей перспективы участия в политике, подытожил собеседник портала "Комментарии".

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