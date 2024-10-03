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Почему Украина будет приоритетом повестки дня НАТО: Рютте назвал главный аргумент

Новый генсек альянса обратил внимание на то, что визит в Украину стал его первой рабочей поездкой после вступления в должность.

сегодня, 15:50
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Кравцев Сергей

Новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос станет его ключевым приоритетом в работе на этом посту. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украину, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить , что Украина возобладает (в этой войне. – ред.)", – подчеркнул Рютте.

Генсек пояснил, что поддержка Украины необходима также самим союзникам. Они хорошо знают, как важно быть вместе с Украиной в эти сложные времена. Именно поэтому они так привержены поддержке Украины, ведь безопасность Украины имеет значение для безопасности западной цивилизации, а борьба украинцев за свободу отражает принципы и ценности коллективно Запада.                                                   

Генсек также напомнил, что союзники уже оказали Украину "беспрецедентную поддержку" после начала полномасштабного вторжения России. Рютте подчеркнул, что 99% поддержки безопасности, которую получила Украина, поступило от государств-членов НАТО.

Почему Украина будет приоритетом повестки дня НАТО: Рютте назвал главный аргумент

Зеленський и Рютте

При этом генсек подчеркнул, что страны НАТО как и прежде полные решительности поддерживать украинский народ. Поэтому украинцы могут быть уверены в том, что они не останутся один на один с арессором. Следовательный курс НАТО не изменится и Украина может рассчитывать на помощь.

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