Почему Украина до сих пор не вступила в НАТО: есть только одна причина

Украина и НАТО достигли теснейшего уровня сотрудничества за всю историю отношений, однако вопрос полноправного членства страны в Альянсе до сих пор остается открытым. Основным препятствием являются не военные или технические критерии, а политические факторы. Об этом написала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в колонке The Telegraph.

Почему Украина не находится в НАТО.

Алена Гетьманчук отмечает, что взаимодействие между Киевом и НАТО сегодня находится на беспрецедентном уровне. Речь идет как о политическом диалоге, так и о практическом военном сотрудничестве. Контакты стали более интенсивными, а сотрудничество строится на взаимном доверии. Украина также активно ищет новые форматы коммуникации с партнерами, чтобы более эффективно доносить свою позицию.

Ряд стран уже фактически рассматривают Украину как будущего члена Альянса и поддерживают постоянную координацию с Киевом. Однако, как отмечает дипломат, ключевым фактором, сдерживающим процесс, остается политическое влияние России и опасения части союзников относительно возможного обострения конфликта.

"Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем – это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять и очень быстро разрушить", — говорится в статье.

По ее словам, эта позиция часто основывается на распространенных мифах, в частности о якобы обещаниях не расширять НАТО на восток. Однако Гетманчук пишет, что российская агрессия против Украины началась задолго до реальных перспектив членства в Альянсе.

"Даже Генри Киссинджер, долго считавший, что Украину не следует приглашать в НАТО, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет", — отмечает посол.

По ее словам, настоящая причина войны — стремление России уничтожить украинскую государственность и идентичность, а не евроатлантические стремления Киева.

