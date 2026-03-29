Почему Украина до сих пор не вступила в НАТО: есть только одна причина
Почему Украина до сих пор не вступила в НАТО: есть только одна причина

Основным препятствием Украины в НАТО остаются политические факторы из-за влияния России.

29 марта 2026, 10:10
Slava Kot

Украина и НАТО достигли теснейшего уровня сотрудничества за всю историю отношений, однако вопрос полноправного членства страны в Альянсе до сих пор остается открытым. Основным препятствием являются не военные или технические критерии, а политические факторы. Об этом написала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в колонке The Telegraph.

Почему Украина не находится в НАТО. Фото из открытых источников

Алена Гетьманчук отмечает, что взаимодействие между Киевом и НАТО сегодня находится на беспрецедентном уровне. Речь идет как о политическом диалоге, так и о практическом военном сотрудничестве. Контакты стали более интенсивными, а сотрудничество строится на взаимном доверии. Украина также активно ищет новые форматы коммуникации с партнерами, чтобы более эффективно доносить свою позицию.

Ряд стран уже фактически рассматривают Украину как будущего члена Альянса и поддерживают постоянную координацию с Киевом. Однако, как отмечает дипломат, ключевым фактором, сдерживающим процесс, остается политическое влияние России и опасения части союзников относительно возможного обострения конфликта.

"Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем – это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять и очень быстро разрушить", — говорится в статье.

По ее словам, эта позиция часто основывается на распространенных мифах, в частности о якобы обещаниях не расширять НАТО на восток. Однако Гетманчук пишет, что российская агрессия против Украины началась задолго до реальных перспектив членства в Альянсе.

"Даже Генри Киссинджер, долго считавший, что Украину не следует приглашать в НАТО, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет", — отмечает посол.

По ее словам, настоящая причина войны — стремление России уничтожить украинскую государственность и идентичность, а не евроатлантические стремления Киева.

РФ готовит удар по НАТО. Рютте озвучил тревожный сценарий.

Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/03/28/ukraine-is-the-shield-of-europe-it-deserves-to-be-natos-swo/
