Чому Україна досі не вступила до НАТО: є лише одна причина

Україна та НАТО досягли найтіснішого рівня співпраці за всю історію відносин, однак питання повноправного членства країни в Альянсі досі залишається відкритим. Основною перешкодою є не військові чи технічні критерії, а політичні фактори. Про це написала посол України при НАТО Альона Гетьманчук у колонці для The Telegraph.

Чому Україна не в НАТО.

Альона Гетьманчук зауважує, що взаємодія між Києвом і НАТО сьогодні перебуває на безпрецедентному рівні. Йдеться як про політичний діалог, так і про практичну військову співпрацю. Контакти стали більш інтенсивними, а співпраця будується на взаємній довірі. Україна також активно шукає нові формати комунікації з партнерами, щоб ефективніше доносити свою позицію.

Низка країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена Альянсу та підтримує постійну координацію з Києвом. Однак, як зазначає дипломатка, ключовим фактором, що стримує процес, залишається політичний вплив Росії та побоювання частини союзників щодо можливого загострення конфлікту.

"Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому — це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, і дуже швидко зруйнувати", — йдеться в статті.

За її словами, ця позиція часто ґрунтується на поширених міфах, зокрема про нібито обіцянки не розширювати НАТО на схід. Однак Гетьманчук пише, що російська агресія проти України розпочалася задовго до реальних перспектив членства країни в Альянсі.

"Навіть Генрі Кіссінджер, який довго вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає", — зауважує посол.

За її словами, справжньою причиною війни є прагнення Росії знищити українську державність і ідентичність, а не євроатлантичні прагнення Києва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ готує удар по НАТО. Рютте озвучив тривожний сценарій.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні.