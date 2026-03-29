Чому Україна досі не вступила до НАТО: є лише одна причина

Slava Kot
Україна та НАТО досягли найтіснішого рівня співпраці за всю історію відносин, однак питання повноправного членства країни в Альянсі досі залишається відкритим. Основною перешкодою є не військові чи технічні критерії, а політичні фактори. Про це написала посол України при НАТО Альона Гетьманчук у колонці для The Telegraph.
Альона Гетьманчук зауважує, що взаємодія між Києвом і НАТО сьогодні перебуває на безпрецедентному рівні. Йдеться як про політичний діалог, так і про практичну військову співпрацю. Контакти стали більш інтенсивними, а співпраця будується на взаємній довірі. Україна також активно шукає нові формати комунікації з партнерами, щоб ефективніше доносити свою позицію.
Низка країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена Альянсу та підтримує постійну координацію з Києвом. Однак, як зазначає дипломатка, ключовим фактором, що стримує процес, залишається політичний вплив Росії та побоювання частини союзників щодо можливого загострення конфлікту.
За її словами, ця позиція часто ґрунтується на поширених міфах, зокрема про нібито обіцянки не розширювати НАТО на схід. Однак Гетьманчук пише, що російська агресія проти України розпочалася задовго до реальних перспектив членства країни в Альянсі.
За її словами, справжньою причиною війни є прагнення Росії знищити українську державність і ідентичність, а не євроатлантичні прагнення Києва.
