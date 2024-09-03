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Польша хочет сбивать российские ракеты над Украиной: в НАТО сделали резкое предупреждение

В НАТО дали понять, что страны Альянса не являются стороной конфликта в Украине

сегодня, 07:08
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Кравцев Сергей

В НАТО заявили, что сбивание Польшей российских ракет над территорией Украины может иметь последствия для всего Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Europa Press".

Польша хочет сбивать российские ракеты над Украиной: в НАТО сделали резкое предупреждение

Польша и НАТО. Фото: из открытых источников

Источник издания, Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Собеседник также заявил, что каждый член Альянса имеет право защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

Отметим, ранее по данным Financial Times, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать находящиеся в украинском воздушном пространстве российские ракеты до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО.

По словам Сикорского, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может вовлечь НАТО в полномасштабную войну РФ и Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что, когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что, когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, значителен", — добавил топ-дипломат.

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