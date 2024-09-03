Польша хочет сбивать российские ракеты над Украиной: в НАТО сделали резкое предупреждение

В НАТО заявили, что сбивание Польшей российских ракет над территорией Украины может иметь последствия для всего Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Europa Press".

Польша и НАТО. Фото: из открытых источников

Источник издания, Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Собеседник также заявил, что каждый член Альянса имеет право защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

Отметим, ранее по данным Financial Times, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать находящиеся в украинском воздушном пространстве российские ракеты до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО.

По словам Сикорского, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может вовлечь НАТО в полномасштабную войну РФ и Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что, когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что, когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, значителен", — добавил топ-дипломат.

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