После атаки РФ на Польшу в НАТО хватаются за голову: думают, как решить две проблемы

Российские беспилотники из дерева и пенопласта, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты системами вооружения стоимостью в несколько миллионов долларов, что говорит о неготовности НАТО к подобным угрозам. Теперь в НАТО всерьез задумались о вопросе защиты от беспилотников. Чиновникам НАТО предстоит решить две основные проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

НАТО. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что первая проблема заключается в том, что одна система не сможет отразить все угрозы.

"Нам понадобится эшелонированная оборона, включающая как электронные, так и кинетические средства противодействия", — сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Она отметила, вторая проблема – в быстром развитии технологий: и Украина, и Россия постоянно совершенствуют свои наступательные и оборонительные беспилотники, следуя технологической спирали. Таков подход Украины. Она использует средства радиоэлектронной борьбы, а также производит тысячи беспилотников-перехватчиков в месяц.

