Падение российской ракеты на востоке Польши должно стать сигналом для НАТО перейти от воздержания к более решительным действиям в отношении России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, подчеркнув, что подобные инциденты нуждаются не только в дипломатических заявлениях, но и в усилении военного присутствия Альянса.

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам главы литовской дипломатии, НАТО удалось избежать паники и сохранить холодный разум, однако этого недостаточно. Он убежден, что ответом на нарушение безопасности должны стать конкретные военные меры, которые продемонстрируют Кремлю готовность Североатлантического союза защищать свои границы.

Будрис напомнил, что в последние годы НАТО уже увеличило свою активность в Балтийском регионе благодаря миссиям Eastern Sentinel и Baltic Sentry. Именно эти инициативы по его мнению, способствовали укреплению безопасности восточного фланга и помогли минимизировать риски повторения опасных инцидентов.

В то же время литовский министр призвал не делать поспешных выводов по каждому случаю пересечения границы или падению российских боеприпасов. Он признал, что не все подобные события обязательно являются умышленными провокациями. Однако именно после последнего инцидента Североатлантический союз должен продемонстрировать неизменность своей позиции.

По мнению Будриса, только усиление военного присутствия и четкий сигнал Москве способны предотвратить новые риски для стран НАТО. Литва ожидает, что союзники используют этот случай для пересмотра подходов к безопасности восточного фланга и примут решения, которые сделают реакцию Альянса более жесткой.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп получил уникальную возможность войти в историю как политик, способный остановить войну России против Украины. Однако это дипломатическое окно может закрыться в любой момент, если Вашингтон не проявит инициативу уже сейчас. К такому выводу пришел бывший советник Белого дома по России в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The New York Times.



