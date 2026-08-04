Падіння російської ракети на сході Польщі має стати сигналом для НАТО перейти від стриманості до більш рішучих дій щодо Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, наголосивши, що подібні інциденти потребують не лише дипломатичних заяв, а й посилення військової присутності Альянсу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника литовської дипломатії, НАТО вдалося уникнути паніки та зберегти холодний розум, однак цього вже недостатньо. Він переконаний, що відповіддю на порушення безпеки мають стати конкретні військові заходи, які продемонструють Кремлю готовність Альянсу захищати свої кордони.

Будріс нагадав, що останніми роками НАТО вже збільшило свою активність у Балтійському регіоні завдяки місіям Eastern Sentinel та Baltic Sentry. Саме ці ініціативи, на його думку, сприяли зміцненню безпеки східного флангу та допомогли мінімізувати ризики повторення небезпечних інцидентів.

Водночас литовський міністр закликав не робити поспішних висновків щодо кожного випадку перетину кордону або падіння російських боєприпасів. Він визнав, що не всі подібні події обов'язково є навмисними провокаціями. Проте саме після останнього інциденту Альянс має продемонструвати незмінність своєї позиції.

На думку Будріса, лише посилення військової присутності та чіткий сигнал Москві здатні запобігти новим ризикам для країн НАТО. Литва очікує, що союзники використають цей випадок для перегляду підходів до безпеки східного флангу та ухвалять рішення, які зроблять реакцію Альянсу значно жорсткішою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп отримав унікальну нагоду увійти в історію як політик, здатний зупинити війну Росії проти України. Однак це дипломатичне вікно може зачинитися будь-якої миті, якщо Вашингтон не виявить ініціативу вже зараз. Такого висновку дійшов колишній радник Білого дому з питань Росії в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Томас Грем у статті для The New York Times.



