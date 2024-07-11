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После решения саммита НАТО в Верховной Раде насторожили заявлением о продолжительности войны

Члены НАТО подыгрывают России, отказываясь вносить конкретику в вопрос членства Украины в Альянсе

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Решение Вашингтонского саммита НАТО о том, что полноценное членство Украины в Альянсе необратимо, безусловно, важно, говорит нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе. По ее словам, сделан еще один шаг не только к цели Украины, но и к миру в регионе. Страны-члены будут продолжать поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

После решения саммита НАТО в Верховной Раде насторожили заявлением о продолжительности войны

Украина НАТО

В то же время, как подчеркнула нардеп, в этом решении должны быть указаны конкретные временные рамки, а также четкая дорожная карта присоединения Украины.

"И пока этой конкретики нет, нерешительность союзников будет только придавать решимости Путину в его агрессии против Украины и свободного мира. Он будет использовать все возможности углубить разногласия внутри Альянса по отношению к Украине. И эта война может длиться неопределенно долго", – отметила нардеп.

По ее мнению, России просто пришлось бы проглотить членство Украины в Альянсе, как раньше она проглотила членство Финляндии и Швеции.

"Видя абсолютное единство, четкость, силу, сосредоточенность партнеров по НАТО вокруг Украины, Россия вынуждена была бы принять это. Поэтому и нам, и партнерам следует совместно работать, чтобы изменить представление тех, кто все еще считает, что может повлиять на эскалацию или деэскалацию войны в Украине", — заявила нардеп.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия не нуждается в поводах для эскалации.

"Она их сама придумывает, когда ей это нужно, и нерешительность Запада ее в этом только вдохновляет", — сказала политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на то, что все говорят о том, что Украина непременно станет членом Альянса, в итоговом коммюнике членов НАТО есть пункт, который может свидетельствовать об обратном.




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Источник: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0HqwpYRXN6fvDEPcSkhn4UuQ5k2uvqqNbcBs5B5qf3qAQFpEQx6Pa8CVKdEhtvazbl
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