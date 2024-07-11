После решения саммита НАТО в Верховной Раде насторожили заявлением о продолжительности войны

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Ткачик Олеся
Решение Вашингтонского саммита НАТО о том, что полноценное членство Украины в Альянсе необратимо, безусловно, важно, говорит нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе. По ее словам, сделан еще один шаг не только к цели Украины, но и к миру в регионе. Страны-члены будут продолжать поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.
Украина НАТО
В то же время, как подчеркнула нардеп, в этом решении должны быть указаны конкретные временные рамки, а также четкая дорожная карта присоединения Украины.
По ее мнению, России просто пришлось бы проглотить членство Украины в Альянсе, как раньше она проглотила членство Финляндии и Швеции.
Кроме того, она подчеркнула, что Россия не нуждается в поводах для эскалации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на то, что все говорят о том, что Украина непременно станет членом Альянса, в итоговом коммюнике членов НАТО есть пункт, который может свидетельствовать об обратном.
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