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Посол Британии отреагировал на скандальное заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО

Посол Великобритании Нил Кромптон прокомментировал заявления Залужного о НАТО.

11 августа 2026, 10:30
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Slava Kot

Великобритания поддерживает будущее членство Украины в НАТО, однако внутри Альянса до сих пор нет консенсуса по этому вопросу. Такую позицию озвучил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон, комментируя заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о перспективах вступления.

Посол Британии отреагировал на скандальное заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Нил Кромптон в интервью заявил, что НАТО остается важным партнером Киева. По его словам, британская позиция состоит в желании видеть Украину членом Альянса, но решение должно быть принято всеми странами блока.

"Вопрос о возможности вступления Украины в НАТО имеет долгую историю. Позиция Великобритании состоит в том, что мы хотели бы, чтобы Украина присоединилась, но в рамках НАТО как блока на этот счет нет консенсуса", – отметил дипломат.

Кромптон подчеркнул, что одним из главных уроков предварительных договоренностей стало понимание необходимости реальных гарантий безопасности. По его мнению, предстоящее мирное соглашение должно обеспечить Украине уверенность в том, что новое масштабное вторжение не повторится. Первым элементом таких гарантий дипломат назвал сильные вооруженные силы Украины и мощный оборонно-промышленный комплекс. Европа и другие партнеры, по его словам, должны продолжать их финансирование.

Комментируя позицию Валерия Залужного, британский посол заметил, что отношения Киева с НАТО могут развиваться независимо от вопроса формального членства. По его словам, союзники хотят перенять боевой опыт Украины, а также работу инженеров, развитие военных технологий и быстрое внедрение инноваций.

"Существует вопрос относительно отношений Украины с НАТО, и, по моему мнению, интересно то, что сказал посол Залужный. Он — бывший профессиональный военный, а сейчас — профессиональный дипломат. Раньше, когда мы впервые наладили партнерство между НАТО и Украиной, Украина стремилась перенимать стандарты НАТО и обеспечить взаимосовместимость. Думаю, сейчас все в НАТО отдают себе отчет, что мы можем многому научиться от Украины", — сказал Кромптон.

Напомним, что Залужный ранее заявил, что в течение многих лет слышал обещания по поводу будущего вступления Украины в НАТО, но не верит, что это произойдет. Он также назвал стандарты Североатлантического союза устаревшими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Британии назвал главные условия для мирных переговоров Украины и РФ.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/posol-britaniyi-vidreaguvav-zayavu-zaluzhnogo-1786429451.html
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