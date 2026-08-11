Посол Британии отреагировал на скандальное заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО

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Slava Kot
Великобритания поддерживает будущее членство Украины в НАТО, однако внутри Альянса до сих пор нет консенсуса по этому вопросу. Такую позицию озвучил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон, комментируя заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о перспективах вступления.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Нил Кромптон в интервью заявил, что НАТО остается важным партнером Киева. По его словам, британская позиция состоит в желании видеть Украину членом Альянса, но решение должно быть принято всеми странами блока.
Кромптон подчеркнул, что одним из главных уроков предварительных договоренностей стало понимание необходимости реальных гарантий безопасности. По его мнению, предстоящее мирное соглашение должно обеспечить Украине уверенность в том, что новое масштабное вторжение не повторится. Первым элементом таких гарантий дипломат назвал сильные вооруженные силы Украины и мощный оборонно-промышленный комплекс. Европа и другие партнеры, по его словам, должны продолжать их финансирование.
Комментируя позицию Валерия Залужного, британский посол заметил, что отношения Киева с НАТО могут развиваться независимо от вопроса формального членства. По его словам, союзники хотят перенять боевой опыт Украины, а также работу инженеров, развитие военных технологий и быстрое внедрение инноваций.
Напомним, что Залужный ранее заявил, что в течение многих лет слышал обещания по поводу будущего вступления Украины в НАТО, но не верит, что это произойдет. Он также назвал стандарты Североатлантического союза устаревшими.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Британии назвал главные условия для мирных переговоров Украины и РФ.