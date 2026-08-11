Посол Британії відреагував на скандальну заяву Залужного про вступ України в НАТО

Велика Британія підтримує майбутнє членство України в НАТО, однак усередині Альянсу досі немає консенсусу щодо цього питання. Таку позицію озвучив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон, коментуючи заяви посла України у Британії Валерія Залужного про перспективи вступу.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що НАТО залишається важливим партнером Києва. За його словами, британська позиція полягає в бажанні бачити Україну членом Альянсу, але рішення має ухвалюватися всіма країнами блоку.

"Питання про можливість вступу України до НАТО має довгу історію. Позиція Великої Британії полягає в тому, що ми хотіли б, щоб Україна приєдналася, але в рамках НАТО як блоку з цього приводу немає консенсусу", – зазначив дипломат.

Кромптон наголосив, що одним з головних уроків попередніх домовленостей стало розуміння необхідності реальних гарантій безпеки. На його думку, майбутня мирна угода має забезпечити Україні впевненість у тому, що нове масштабне вторгнення не повториться. Першим елементом таких гарантій дипломат назвав сильні Збройні сили України та потужний оборонно-промисловий комплекс. Європа та інші партнери, за його словами, мають продовжувати їхнє фінансування.

Коментуючи позицію Валерія Залужного, британський посол зауважив, що відносини Києва з НАТО можуть розвиватися незалежно від питання формального членства. За його словами, союзники хочуть перейняти бойовий досвід України, а також роботу інженерів, розвиток військових технологій та швидке впровадження інновацій.

"Існує питання щодо відносин України з НАТО, і, на мою думку, цікавим є те, що сказав посол Залужний. Він — колишній професійний військовий, а зараз — професійний дипломат. Раніше, коли ми вперше налагодили партнерство між НАТО та Україною, Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність. Гадаю, зараз усі в НАТО усвідомлюють, що ми можемо багато чого навчитися від України", — сказав Кромптон.

Нагадаємо, що Залужний раніше заявив, що протягом багатьох років чув обіцянки щодо майбутнього вступу України до НАТО, але не вірить, що це станеться. Він також назвав стандарти Альянсу застарілими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посол Британії назвав головні умови для мирних переговорів України та РФ.