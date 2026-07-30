Появилась первая реакция НАТО на падение российской ракеты в Польше

НАТО подтвердило, что находится в тесном контакте с польскими властями после инцидента с российской крылатой ракетой Х-101, которая нарушила воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве во время массированной атаки РФ по Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Представитель Главного командования Объединенных сил НАТО в Европе Мартин О'Доннелл заявил, что Польша вместе с НАТО оперативно активировали силы противовоздушной обороны из-за залета российской ракеты.

"В ответ на российскую ракету, тип которой пока остается неизвестным, которая нарушила польское воздушное пространство, а затем упала на польскую территорию – одну из многих ракет, выпущенных Россией в сторону Украины в течение ночи – НАТО и Польша активировали свои системы противовоздушной и наземной обороны", – сказал О'Доннелл.

По его словам, в воздух были подняты в два истребителя НАТО (польские самолеты F-16), а самолет-заправщик НАТО Airbus A330, польский самолет раннего воздушного предупреждения (SAAB 340) и польский вертолет Ми-24.

Кроме того, стало известно, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич провел переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веславом Кукулой. В ходе разговора стороны обсудили действия Североатлантического союза и Польши после нарушения воздушного пространства страны, а также дальнейшее расследование инцидента.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все имеющиеся данные указывают, что на территорию страны упала именно российская крылатая ракета Х-101. Такую же позицию придерживается и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который подчеркнул, что ракета пересекла границу Польши во время массированного российского удара по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на залет российской ракеты Х-101 на территорию Польши.

Также "Комментарии" писали о реакции Макрона на залет российской ракеты в Польшу.