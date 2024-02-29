Появилась первая реакция страны НАТО на угрозы Путина

Президент России Владимир Путин пригрозил странам НАТО "трагическими последствиями", если они отправят свои войска в Украину. На такие заявления первой из стран НАТО отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который заявил, что угрозы России следует воспринимать "крайне серьезно".



Премьер-министр Польши Дональд Туск об угрозах Путина. Фото из открытых источников

Польша стала первой страной НАТО, ответившей на слова президента России. Дональд Туск на совместной пресс-конференции после встречи с премьером Латвии Эвикой Силиня отреагировал на угрожающие заявления Владимира Путина.

"Не только агрессивной риторики, но и те решения, которые Путин объявил о повышении самодостаточности России, переводе экономики в режим войны и модернизации вооруженных сил. Все это следует воспринимать крайне серьезно", — сказал Дональд Туск.

Премьер-министр Польши отметил, что Европе следует наращивать военный потенциал для возможной опасности со стороны России и быть готовой противостоять Путину.

"Европа должна понять, что гонка вооружений, которую Россия навязывает миру, должна заставить Запад проснуться и подготовиться в военной сфере к потенциальным угрозам. ЕС должен принять решения, которые сбалансируют военный потенциал России и сделают Европу лучше подготовленной к плохим сценариям", — добавил Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько стран согласились с позицией президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить войска НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО. В Стокгольме ответили и заявили, что угрозы России были ожидаемой реакцией.



