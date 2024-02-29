Появилась первая реакция страны НАТО на угрозы Путина

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин пригрозил странам НАТО "трагическими последствиями", если они отправят свои войска в Украину. На такие заявления первой из стран НАТО отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который заявил, что угрозы России следует воспринимать "крайне серьезно".
Премьер-министр Польши Дональд Туск об угрозах Путина. Фото из открытых источников
Польша стала первой страной НАТО, ответившей на слова президента России. Дональд Туск на совместной пресс-конференции после встречи с премьером Латвии Эвикой Силиня отреагировал на угрожающие заявления Владимира Путина.
Премьер-министр Польши отметил, что Европе следует наращивать военный потенциал для возможной опасности со стороны России и быть готовой противостоять Путину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько стран согласились с позицией президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить войска НАТО в Украину.
Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО. В Стокгольме ответили и заявили, что угрозы России были ожидаемой реакцией.
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для Ігорь
сегодня, 14:47
Ігор , твой путин и есть иудей если ты этого не знал!!! при путине синагон по всей рашке и крыму понастраивали. все правительство рф служат хабатникам. Дай БОГ что бы нато ввели войска в Украину этой весной, Дай БОГ что бы всей России все зло что творит Путин и Россия вернулось в Россию сторицей в три раза больше!!! Что бы весь кремель с его президентом, депутатами весь рос думой с землей сровняли!!! Аминь на всю Россию!!!
Ігор
сегодня, 14:36
Той починайте нарешті за розум братись. Настав вже час про себе турбуватись, а ні на гниле, не життєздатне, кошти витрачати. Ви вже Молдову починаєте програвати. Подивитися яку пропаганду навколо неї юдейці почали. Це не випадково. Юдейці як стерв'ятники завжди приберуть до рук безхазяйне. Потім, втративши, буде пізно вереск піднімати про тих 73% неправильних, які Блазня обрали. Подивитися: конфлікти не там де Путін, а там де юдейці. У Азії Африці латинський Америці менше обрізаних - менше конфліктів, а з Росією навпаки - співробітництво.