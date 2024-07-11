Появилась реакция на призыв «западных интеллектуалов» ни в коем случае не принимать Украину в НАТО

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Ткачик Олеся
Представители нескольких университетов Европы и Соединенных Штатов подписали открытое письмо, в котором призвали не приглашать Украину в Североатлантический альянс, поскольку это может привести к "войне между НАТО и Россией", сообщает The Guardian.
НАТО
В письме, в частности, отмечается, что если бы Украина присоединилась к НАТО, Россия могла бы усомниться в надежности гарантий безопасности от Альянса. Подписавшие письмо утверждают, что РФ получила бы возможность проверить и потенциально разорвать Альянс. Результатом может быть прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО, говорится в письме.
Авторы письма также отмечают, что мнение о том, что вступление Украины в НАТО могло бы сдержать Россию от повторного вторжения, является "иллюзией". По мнению подписантов, "вызовы, которые ставит Россия", можно решить без членства Украины в НАТО.
На письмо представителей западных университетов отреагировал политолог Сергей Громенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дипломатов также обратились с открытым письмом к Джо Байдену с призывом организовать переговоры между Украиной и РФ. При этом они считают, что сдача территорий небольшая плата за мир.
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Олександр
11 июля 2024, 13:03
Вкотре засвiдчили слабкiсть краiн Европи i НАТО особливо. Повна, полiтична iмпотенцiя, з усiма "радбезами" та iншими оонiвськими "органами" на чолi.
Ігор
11 июля 2024, 12:46
Україна в НАТО, як Йоко Оно в Бітлз.