Появилась реакция на призыв «западных интеллектуалов» ни в коем случае не принимать Украину в НАТО

Представители нескольких университетов Европы и Соединенных Штатов подписали открытое письмо, в котором призвали не приглашать Украину в Североатлантический альянс, поскольку это может привести к "войне между НАТО и Россией", сообщает The Guardian.

НАТО

В письме, в частности, отмечается, что если бы Украина присоединилась к НАТО, Россия могла бы усомниться в надежности гарантий безопасности от Альянса. Подписавшие письмо утверждают, что РФ получила бы возможность проверить и потенциально разорвать Альянс. Результатом может быть прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО, говорится в письме.

Авторы письма также отмечают, что мнение о том, что вступление Украины в НАТО могло бы сдержать Россию от повторного вторжения, является "иллюзией". По мнению подписантов, "вызовы, которые ставит Россия", можно решить без членства Украины в НАТО.

"Движение Украины к членству в Альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в место длительного противостояния между двумя ведущими ядерными государствами мира и подыграв нарративу Владимира Путина о том, что он воюет в Украине с Западом, а не с народом Украины. Принятие Украины снизило бы безопасность Соединенных Штатов и союзников по НАТО, создав значительный риск для всех", — говорится в письме.

На письмо представителей западных университетов отреагировал политолог Сергей Громенко.

" Письмо так называемых "западных интеллектуалов" против вступления Украины в НАТО является очередным подтверждением, что академические степени – не предохранитель от идиотизма или коррупции. Даже на Западе. От слепого обожания западного парламентаризма мы, надеюсь, вылечились. Настало время других вещей", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дипломатов также обратились с открытым письмом к Джо Байдену с призывом организовать переговоры между Украиной и РФ. При этом они считают, что сдача территорий небольшая плата за мир.



