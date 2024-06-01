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Появилась реакция НАТО на разрешение для Украины бить по России западным оружием

Генсек НАТО приветствовал решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова

сегодня, 12:32
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Кравцев Сергей
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Украина должна иметь возможность защищаться от российской агрессии. Право на самооборону позволяет наносить удары по целям на территории агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Появилась реакция НАТО на разрешение для Украины бить по России западным оружием

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Надо помнить, это — военная агрессия. Россия напала на другую страну — и это грубое нарушение международного права. А, согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая, что делает Украина, то есть они защищаются сами", — заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что он приветствует решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищаться.

"Было бы очень тяжело, если бы украинцы были вынуждены признать, что артиллерийские батареи, ракетные батареи или аэродромы на российской стороне были бы для россиян в какой-то степени безопасны, поскольку украинцы не могли бы использовать против них это оружие", — считает Йенс Столтенберг.

При этом генсек Альянса ушел от прямого ответа на вопрос, может ли Украина атаковать радиолокационные станции на территории России, но подчеркнул, что операции должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.

В этом же интервью Столтенберг заявил, что страна-агрессор не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковском направлении. В НАТО оптимистично настроены относительно того, что Украина может победить.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/yens-stoltenberh-pro-kharkivshchynu-udary-po-radarakh-u-rf-zakhyst-nato/32974342.html
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