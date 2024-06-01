Появилась реакция НАТО на разрешение для Украины бить по России западным оружием

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Кравцев Сергей
Украина должна иметь возможность защищаться от российской агрессии. Право на самооборону позволяет наносить удары по целям на территории агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Йенс Столтенберг отметил, что он приветствует решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищаться.
При этом генсек Альянса ушел от прямого ответа на вопрос, может ли Украина атаковать радиолокационные станции на территории России, но подчеркнул, что операции должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.
В этом же интервью Столтенберг заявил, что страна-агрессор не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковском направлении. В НАТО оптимистично настроены относительно того, что Украина может победить.
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