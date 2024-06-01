Генсек НАТО высказался о наступлении РФ на Харьков

Страна-агрессор не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковском направлении. В НАТО оптимистично настроены относительно того, что Украина может победить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует "Радио Свобода".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО отметил, что он остался доволен встречей с министрами иностранных дел стран-союзников.

По словам Столтенберга, эта встреча придала ему большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков.

"Войны по своей природе непредсказуемы. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва", — сказал Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, выдержит ли Харьков российское летнее наступление.

По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.

"А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина может победить", — добавил Йенс Столтенберг.

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Генсек НАТО отметил, украинцы при военной поддержке союзников по НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.

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