Генсек НАТО высказался о наступлении РФ на Харьков

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковском направлении. В НАТО оптимистично настроены относительно того, что Украина может победить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует "Радио Свобода".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек НАТО отметил, что он остался доволен встречей с министрами иностранных дел стран-союзников.
По словам Столтенберга, эта встреча придала ему большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков.
По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.
Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг заявил, что сложная ситуация на фронте в Украине вызвана тем, что союзники по НАТО не выполнили свои обещания и не поставили Киеву необходимое вооружение.
Генсек НАТО отметил, украинцы при военной поддержке союзников по НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.
Также издание "Комментарии" сообщало – мы связываем одну руку украинским военным: Столтенберг эмоционально обратился к союзникам.
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