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Появились детали итогового коммюнике саммита НАТО: какой вердикт для Украины

По информации CNN, проект решения саммита НАТО отмечает необратимость вступления Украины

сегодня, 11:50 comments2428
Автор:
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Кравцев Сергей
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В проекте коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне путь Украины в Альянс определен как "необратимый". Как передает портал "Комментарии", об этом "CNN" сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Появились детали итогового коммюнике саммита НАТО: какой вердикт для Украины

НАТО. Фото: из открытых источников

Вопрос о том, насколько сильные обещания предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, стал ключевым источником дебатов между 32 членами Альянса накануне саммита в Вашингтоне на этой неделе.

Окончательный текст коммюнике еще может измениться, но наличие формулировки о "необратимом" пути станет важным сигналом для Киева и Москвы. Официальный Киев настаивал на упоминании о необратимости евроатлантического курса Украины в решении саммита.

Неназванный американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование этого слова в окончательном коммюнике, если в документе также будет подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. По словам чиновника, окончательная версия документа будет содержать такой пункт.

В то время как многие члены НАТО из Европы подчеркивают необходимость четких формулировок относительно возможного будущего Украины в Альянсе, официальные лица США и Германии предлагали описать в коммюнике "мост" к членству в НАТО для Украины.

В то же время официальные лица также подчеркнули важность "ощутимых мер" в поддержку борьбы Киева с Россией.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил в пятницу, что Альянс сделает "важные новые объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках украинского "моста в НАТО".

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