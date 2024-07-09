Пробудит ли удар по Охматдету наших партнеров: что нам даст саммит НАТО

Украина пережила одну из самых жестоких атак страны-агрессора. В результате прилетов погибли люди в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области. Случился этот ужас накануне саммита НАТО. Можно ли сказать, что эта атака наконец-то пробудит наших союзников? Ожидаете ли вы прорывные решения от саммита, который стартует сегодня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Вопрос в том, какой будет определен путь Украины в НАТО

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич сразу обратил внимание, что неверно употреблять термин "союзники" по отношению к западным странам, которые помогают Украине отражать российскую агрессию.

По состоянию на сегодняшний день, отмечает эксперт, Украина не является участником ни одного военного блока. Соответственно Украина не имеет коллективного договора об обеспечении безопасности, который имел бы четкие рамки действия в случае агрессии против Украины.

"Также Украина не имеет двусторонних договоров именно союзнического характера, когда государство-партнер должно принимать безотлагательные меры, в первую очередь, помогая войсками или техникой в случае агрессии. У нас есть партнеры, но партнерство – это тоже довольно неплохо", – отметил эксперт.

Что касается саммита НАТО, то, по мнению Игоря Тишкевича, скорее всего, приглашение стать участником НАТО на этом саммите мы не получим. Такая вероятность достаточно высока.

"В принципе, это ожидаемый результат. Вопрос в том, какой будет определен путь Украины в НАТО и будет ли он вообще определен. Также вопрос о том, какой уровень помощи от государств-участников Альянса может получить Украина. Речь идет прежде всего о военной помощи: технике, обучении, боеприпасах. Российская Федерация перед каждым таким масштабным событием, таким масштабным саммитом пытается поднять ставки. Насколько я понимаю этот удар по Киеву, должен продемонстрировать способность России вести войну дальше и это укладывается в русскую логику пугания затяжной войной. Плюс к этому я не исключаю вероятность того, что часть ракет должна была попасть в комплекс зданий Министерства обороны Украины. Но не долетели. Соответственно, есть одна из самых масштабных атак именно на Киев, очень большое количество жертв. И конечно, это мощный психологический фактор. Будет ли этот фактор чем-то вроде фактора Бучи? По состоянию на сегодняшний день я бы сказал что скорее нет. Имею в виду такого уровня. Конечно, это будет влиять на решение, потому что в конечном итоге попали и в жилые здания, и в детскую больницу и это может повлечь за собой определенное увеличение объемов помощи. Но, опять же, это не означает, что Украине дадут очень большое количество оружия, которого просто может не быть в наличии, если говорить о тех же системах ПВО. Их не так много в мире", – отметил эксперт.

Игорь Тишкевич допускает, что может быть принято решение о том, что Украина может получить часть действительно необходимого оружия. Можем получить то, что обсуждали с Польшей.

"Речь о готовности государств НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины в случае, если они будут у границ стран НАТО. Допустим, если к этому, кроме Польши, присоединится Румыния, то это сможет защитить часть портов Одесской области. Это может стать определенным стимулом обсуждения реального пути Украины в НАТО, но речь идет только об обсуждении. Пока речь не идет о начале этого пути уже сегодня", – констатировал эксперт.

Нам нужен зеленый свет от Запада для использования дальнобойного оружия

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что очередная террористическая ракетная атака России на Украину, на Киев, Днепр, Покровск, Краматорск, Херсон, Славянск, Кривой Рог нанесла разрушения жилью, промышленной и гражданской инфраструктуре городов. Но самое печальное, что погибли не менее четырех десятков человек, более двухсот получили ранения разной степени тяжести, за жизни многих до сих пор борются врачи. В результате атаки на Киев разрушен новый корпус больницы "Охматдет", крупнейшего республиканского детского диагностически-лечебного учреждения Украины и одного из крупнейших в Европе. Попадание в частную клинику на метро Левобережная, там 9 жертв, повреждена больница Водников в Херсоне и т.д.

"Впечатление, что для целей, определяемых задолго до применения ракет, намеренно были выбраны больничные учреждения. В той же больнице "Охматдет" под завалами здания оказались люди, точное количество жертв пока неизвестно. Но найдены мертвыми мама и двое ее детей, погибли двое взрослых, из них одна – врач нефрологического отделения. Уже сейчас понятно, что это одно из величайших военных преступлений России за время полномасштабной войны. Даже во время Второй мировой войны на территории Европейского континента согласно правилам и обычаям войны белое знамя с красным крестом на нем не использовали, как цели, даже военные госпитали не бомбили прицельно. Россия же, которая гордится победой во Второй мировой, в XXI веке целенаправленно воюет с гражданским населением Украины, атакуя жилые дома, больницы, зоны отдыха (Малая Даниловка в Харькове, где тоже погибли люди, среди них, беременная женщина). Во время обстрелов в своих домах по всей Украине погибают целые семьи. Россия в очередной раз показала, что она – страна-террорист. Российские политики и политселебретиз прямо с экранов ТВ призывают убивать украинских детей, российские комментаторы в социальных сетях радуются смертям украинских малышей и всего украинского народа", – отметила эксперт.

Она отмечает, что это ужасающее преступление Москвы перечеркивает любую возможность диалога с путинским режимом. На Путина, Шойгу, Герасимова Международный уголовный суд выдал ордера на задержание за преступления против человечности, их место действительно в международном трибунале, а не в зале для переговоров.

" Как показала эта атака, проблема Украины в том, что ПВО нет в достаточном количестве, чтобы защищаться от ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Нынешний саммит НАТО должен стать площадкой согласования общей позиции западных партнеров по полному снятию ограничений на применение своего вооружения по военным объектам на российской территории средней и большой дальности. Украина истекает кровью буквально, пока Брюссель, Берлин, Вашингтон размышляют над этим вопросом. Континентальная война на истощение, которой уже два года широкомасштабного вторжения является украинско-российская война, должна быть зеркальной для обеих сторон. И, если Россия бьет вглубь нашей территории, то, почему мы не имеем права ответить зеркально и бить вглубь ее территории? А пока этот вопрос будет на саммите НАТО, часть украинских детей и граждан снова станут жертвами агрессии со стороны РФ. Одним из прорывных решений как раз и может быть усиление обороноспособности Украины за счет использования дальнобойного оружия, а также, что очень фантастично сегодня учитывая робость партнеров, взять украинское небо под контроль авиации стран-участниц НАТО. Увидим, произойдет ли это, потому что вчера все послы и атташе зарубежных представительств были на руинах Охматдета и видели кровь украинских детей", – подытожила Светлана Кушнир.

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