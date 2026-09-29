Премьер Чехии назвал условие, при котором его страна вступит в войну против РФ

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Slava Kot
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готова выполнить обязательства перед НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии. При таком сценарии Прага может отправить на помощь союзникам две механизированные бригады.
Андрей Бабиш. Фото: EPA/UPG
Как сообщает Reuters, Бабиш рассказал, что чешское правительство постоянно оценивает возможные угрозы безопасности и готовится к разным сценариям. В частности, консультации по этому вопросу проводятся с президентом Чехии Петром Павелом. По словам чешского премьера, отсутствие публичных заявлений о подготовке к потенциальному кризису не означает, что правительство не занимается этим вопросом.
Отметим, что Бабиш неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование войны и отмечал необходимость прилагать усилия для достижения мира. Во время президентской кампании в Чехии в 2023 году политик также заявлял, что не отправлял бы чешских военных воевать за союзников НАТО в случае российской агрессии. Однако теперь Бабиш говорит о готовности Чехии выполнить союзнические обязательства по прямому нападению РФ на страну Балтии.
Его заявление прозвучало на фоне усиления внимания европейских стран к возможным российским гибридным атакам, диверсиям и другим угрозам. В частности, Литва сообщила о получении разведданных относительно возможной подготовки Россией операций "под чужим флагом".