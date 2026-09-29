Премьер Чехии назвал условие, при котором его страна вступит в войну против РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готова выполнить обязательства перед НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии. При таком сценарии Прага может отправить на помощь союзникам две механизированные бригады.

Андрей Бабиш. Фото: EPA/UPG

Как сообщает Reuters, Бабиш рассказал, что чешское правительство постоянно оценивает возможные угрозы безопасности и готовится к разным сценариям. В частности, консультации по этому вопросу проводятся с президентом Чехии Петром Павелом. По словам чешского премьера, отсутствие публичных заявлений о подготовке к потенциальному кризису не означает, что правительство не занимается этим вопросом.

"То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то согласно статье 5 мы должны прислать две наши механизированные бригады", — подчеркнул Бабиш.

Отметим, что Бабиш неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование войны и отмечал необходимость прилагать усилия для достижения мира. Во время президентской кампании в Чехии в 2023 году политик также заявлял, что не отправлял бы чешских военных воевать за союзников НАТО в случае российской агрессии. Однако теперь Бабиш говорит о готовности Чехии выполнить союзнические обязательства по прямому нападению РФ на страну Балтии.

Его заявление прозвучало на фоне усиления внимания европейских стран к возможным российским гибридным атакам, диверсиям и другим угрозам. В частности, Литва сообщила о получении разведданных относительно возможной подготовки Россией операций "под чужим флагом".

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