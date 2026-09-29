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Прем’єр Чехії назвав умову, за якої його країна вступить у війну проти РФ

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага відправить дві бригади в країни Балтії у разі прямого нападу Росії.

29 вересня 2026, 20:40
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Slava Kot

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна готова виконати зобов’язання перед НАТО у разі нападу Росії на одну з країн Балтії. За такого сценарію Прага може відправити на допомогу союзникам дві механізовані бригади.

Прем’єр Чехії назвав умову, за якої його країна вступить у війну проти РФ

Андрей Бабіш. Фото: EPA/UPG

Як повідомляє Reuters, Бабіш розповів, що чеський уряд постійно оцінює можливі безпекові загрози та готується до різних сценаріїв. Зокрема, консультації з цього питання проводять із президентом Чехії Петром Павелом. За словами чеського прем’єра, відсутність публічних заяв про підготовку до потенційної кризи не означає, що уряд не займається цим питанням.

"Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося. Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади", — наголосив Бабіш.

Зауважимо, що Бабіш неодноразово виступав за дипломатичне врегулювання війни та наголошував на необхідності докладати зусиль для досягнення миру. Під час президентської кампанії у Чехії 2023 року політик також заявляв, що не відправляв би чеських військових воювати за союзників НАТО у разі російської агресії. Однак тепер Бабіш говорить про готовність Чехії виконати союзницькі зобов’язання у разі прямого нападу РФ на країну Балтії.

Його заява пролунала на тлі посилення уваги європейських країн до можливих російських гібридних атак, диверсій та інших загроз. Зокрема Литва повідомила про отримання розвідданих щодо можливої підготовки Росією операцій "під чужим прапором".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив заяву про російськомовних у Балтії.



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Джерело: https://www.reuters.com/world/czechs-would-be-ready-respond-attack-baltics-prime-minister-babis-says-2026-09-29
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