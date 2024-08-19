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Президент Чехии допустил, что часть Украины может быть принята в НАТО и назвал условие

По примеру Германии часть Украины могут принять в НАТО, однако для этого должна быть установлена определенная «административная граница»

сегодня, 20:59
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Ткачик Олеся

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что вступление Украины в НАТО не должно быть привязано к возобновлению контроля над всеми ее территориями.

Президент Чехии допустил, что часть Украины может быть принята в НАТО и назвал условие

Петр Павел

В частности, в интервью для чешских изданий Novinky и Pravo Павел отметил, что полное восстановление контроля Украины над ее территорией не является необходимым условием вступления в Альянс.

"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", – пояснил он.

Павел также напомнил об историческом примере Германии, принятой в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что часть ее территории оставалась под советской оккупацией до 1990 года.

Президент Чехии подчеркнул, что существуют как технические, так и юридические решения, которые позволят Украине присоединиться к НАТО без втягивания Североатлантического союза в конфликт с Россией. Это может оказаться возможным только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Павел также подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать оккупированные Россией украинские территории как временно оккупированные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты, Германия и Венгрия выступают категорически против членства Украины в НАТО. Эксперты отмечают, что совершенно очевидно, что Соединенные Штаты Америки – это противник №1 принятия Украины в НАТО. Если бы США были готовы принять Украину в Альянс, другие страны могли бы изменить свое мнение, поскольку для них Штаты являются "ядерным зонтиком" и самой большой частью оборонных возможностей. Кроме того, Вашингтон имеет рычаги влияния на любого, включая Венгрию.




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Источник: https://cmp.seznam.cz/nastaveni-souhlasu?service=bcr&cwtime=1724090194500
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