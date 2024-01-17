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Президент Польши рассказал, может ли Украина стать членом НАТО во время войны

Анджей Дуда отметил, что Украине не следует рассчитывать на вступление в НАТО в период войны против России.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, однако польский лидер настоял на необходимости начать процедуры, которые будут предшествовать этому как можно скорее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Президент Польши рассказал, может ли Украина стать членом НАТО во время войны

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели совместную встречу в Давосе, где обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе и вступления Украины в НАТО. По итогам встречи Дуда настоял, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО" и указал, что сам альянс также должен поддержать украинский народ в движении к общему военному союзу.

"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", – сказал Анджей Дуда.

По словам Анджея Дуды, присоединение Украины к НАТО усилит мощь организации и безопасности Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России.

Также "Комментарии" писали о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время речи Зеленский заявил, что Путин не будет "спокойно отдыхать ни в этом мире, ни в другом" и его будет ждать справедливость приговоров, а не месть. Кроме того, президент Украины пояснил, что олицетворяет российский президент для мира.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/01/17/7177603/
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