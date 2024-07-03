Причина не в коррупции: стало известно, почему Украину не приглашают в НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят к членству в Альянсе, считает общественный активист Валерий Пекарь. По его словам, это не произойдет, поскольку для такого шага нет политической воли и соответственно согласия.

Украина НАТО

"Правительства и парламенты нестабильны, политики нерешительны, никто не имеет видения и стратегии, как завершить войну, и главное — что делать с Россией", — отметил эксперт.

При этом он уверен, что Украину все равно сделают крайней и скажут, что именно она виновата в том, что ее не берут в НАТО.

"Никто же не скажет "мы сами виноваты". В какой форме это скажут? Делайте реформы, боритесь с коррупцией, и настанет день", – говорит эксперт.

Однако он считает, что причина отказа в членстве в НАТО вовсе не в коррупции, хотя она действительно есть и с ней нужно бороться. По его словам, причина опять-таки в том, что среди стран Альянса просто нет политической воли идти на такой шаг.

"Что делать, чтобы нас пригласили в НАТО? То же, что мы и делали: внедрять реформы, бороться с коррупцией. А также укреплять демократию и улучшать систему управления. Внедрять стандарты НАТО. А еще — сформировать образ победы и создать на его основе коалицию победителей, которые будут совместно понимать, как завершить войну и как установить постоянный мир", — заявил Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные СМИ уже сообщили, что Украину на саммите в Вашингтоне не позовут в НАТО из-за, якобы, проблемы с коррупцией. Впрочем, эксперты считают , что таким образом президенту Владимиру Зеленскому просто послали сигнал, чтобы он не критиковал решение саммита своими острыми твитами, как было в прошлом году, чтобы не помешать президенту Джо Байдену перед выборами.



