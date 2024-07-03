Причина не в коррупции: стало известно, почему Украину не приглашают в НАТО

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Ткачик Олеся
На саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят к членству в Альянсе, считает общественный активист Валерий Пекарь. По его словам, это не произойдет, поскольку для такого шага нет политической воли и соответственно согласия.
Украина НАТО
При этом он уверен, что Украину все равно сделают крайней и скажут, что именно она виновата в том, что ее не берут в НАТО.
Однако он считает, что причина отказа в членстве в НАТО вовсе не в коррупции, хотя она действительно есть и с ней нужно бороться. По его словам, причина опять-таки в том, что среди стран Альянса просто нет политической воли идти на такой шаг.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные СМИ уже сообщили, что Украину на саммите в Вашингтоне не позовут в НАТО из-за, якобы, проблемы с коррупцией. Впрочем, эксперты считают , что таким образом президенту Владимиру Зеленскому просто послали сигнал, чтобы он не критиковал решение саммита своими острыми твитами, как было в прошлом году, чтобы не помешать президенту Джо Байдену перед выборами.
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