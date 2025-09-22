Прорыв российскими самолетами воздушного пространства Эстонии: НАТО готовит «ответку»

Как передает портал "Комментарии", послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ, которое произошло несколько дней назад. Об этом сообщает "The Guardian".

МиГ-31. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что встреча послов НАТО запланирована на вторник, 23 сентября. Переговоры пройдут после того, как Эстония запустила процедуру экстренных обсуждений по статье 4, что даст возможность представителям Альянса отреагировать на инцидент.

Как известно, накануне Эстония инициировала срочное заседание Совбеза ООН после того, как российские самолеты вторглись в ее воздушное пространство.

Министерство обороны России заявило, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии. Там обратили внимание, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.

Отметим, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.



