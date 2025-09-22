Прорив російськими літаками повітряного простору Естонії: НАТО готує відповідь

Як передає портал "Коментарі", посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ, яке сталося кілька днів тому. Про це повідомляє The Guardian.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що зустріч послів НАТО запланована на вівторок, 23 вересня. Переговори відбудуться після того, як Естонія запустила процедуру екстрених обговорень за статтею 4, що дасть змогу представникам Альянсу відреагувати на інцидент.

Як відомо, напередодні Естонія ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як російські літаки вторглися до її повітряного простору.

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і нібито "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Там звернули увагу, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Зазначимо, що російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.



