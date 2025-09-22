logo_ukra

НАТО Прорив російськими літаками повітряного простору Естонії: НАТО готує відповідь
Прорив російськими літаками повітряного простору Естонії: НАТО готує відповідь

У НАТО оперативно скликають переговори після інциденту з російськими літаками в Естонії

22 вересня 2025, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ, яке сталося кілька днів тому. Про це повідомляє The Guardian.

Прорив російськими літаками повітряного простору Естонії: НАТО готує відповідь

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що зустріч послів НАТО запланована на вівторок, 23 вересня. Переговори відбудуться після того, як Естонія запустила процедуру екстрених обговорень за статтею 4, що дасть змогу представникам Альянсу відреагувати на інцидент.

Як відомо, напередодні Естонія ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як російські літаки вторглися до її повітряного простору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що в російському Міноборони традиційно заперечують порушення кордонів країни НАТО, Міноборони Естонії показує карту, яка доводить, що це брехня.

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і нібито "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Там звернули увагу, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Зазначимо, що російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.




https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/22/latest-europe-news-russia-estonia-un-united-nations-security-live-latest-updates#maincontent
