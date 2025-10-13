logo

Путин сам это спровоцировал: какие учения у границ РФ начинает НАТО
Путин сам это спровоцировал: какие учения у границ РФ начинает НАТО

НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon 2025

13 октября 2025, 16:28
С 13 октября Североатлантический Альянс начинает ежегодные учения "Steadfast Noon" с целью усиления готовности альянса к ядерному сдерживанию. Нидерланды выступают основной страной-организатором. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Ядерные учения НАТО. Фото: из открытых источников

В НАТО заявили, что "обычные" учения "не связаны ни с какими текущими мировыми событиями" и имеют целью "поддерживать готовность и обеспечить прозрачность" относительно ядерного потенциала НАТО.

В учениях примут участие примерно 70 самолетов из 14 стран-союзников и 2000 человек личного состава, а основной базой будет авиабаза Фолькель в Нидерландах.

Среди привлеченных боевых самолетов будут голландские истребители F-35, а также самолеты разведки, дозаправки в воздухе и командования и управления союзников.

Также отмечается, что во время учений боевое оружие использоваться не будет.

Как отметил генсек НАТО Марк Рютте, эти меры также подают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО готово защищать своих союзников.

"Важно, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодная и регулярная подготовка. И нам необходимо это делать, потому что это помогает нам гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным, надежным и эффективным. Это также дает четкий сигнал любому потенциальному противнику, что мы и сможем защитить всех союзников от любых угроз", — заявил Рютте.

Стоит отметить, что в последнее время градус напряжение между НАТО и Россией получил новый импульс. В частности, если раньше президент США Дональд Трамп выступал снижение конфронтации, то теперь он заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.




Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_238349.htm?selectedLocale=en
