Путін сам це спровокував: які навчання біля кордонів РФ розпочинає НАТО

НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon 2025

13 жовтня 2025, 16:28
З 13 жовтня Північноатлантичний Альянс розпочинає щорічні навчання "Steadfast Noon" з метою посилення готовності альянсу до ядерного стримування. Нідерланди є основною країною-організатором. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує прес-служба НАТО.

Ядерні навчання НАТО. Фото: з відкритих джерел

У НАТО заявили, що "звичайні" навчання "не пов'язані з жодними поточними світовими подіями" і мають на меті "підтримувати готовність та забезпечити прозорість" щодо ядерного потенціалу НАТО.

У навчаннях візьмуть участь приблизно 70 літаків із 14 країн-союзників та 2000 осіб особового складу, а основною базою буде авіабаза Фолькель у Нідерландах.

Серед залучених бойових літаків будуть голландські винищувачі F-35, а також літаки розвідки, дозаправки у повітрі та командування та управління союзників.

Також зазначається, що під час навчань бойова зброя не використовуватиметься.

Як зазначив генсек НАТО Марк Рютте, ці заходи також подають чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що НАТО готове захищати своїх союзників.

"Важливо, що ці навчання проводяться щорічно. Це щорічна і регулярна підготовка. І нам необхідно це робити, тому що це допомагає нам гарантувати, що наш потенціал ядерного стримування залишається максимально надійним, безпечним, надійним і ефективним. Це також дає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що ми і зможемо захистити всіх".

Варто зазначити, що останнім часом градус напруги між НАТО та Росією отримав новий імпульс. Зокрема, якщо раніше президент США Дональд Трамп виступав за зниження конфронтації, то тепер він заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.




Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_238349.htm?selectedLocale=en
