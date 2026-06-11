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Путин собирает военные силы вблизи границ НАТО: что происходит

Россия масштабно расширяет военные базы у границ НАТО.

11 июня 2026, 13:20
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Slava Kot

Россия активно расширяет военную инфраструктуру вблизи границ НАТО, готовя новые базы, способные разместить десятки тысяч военнослужащих. Об этом свидетельствует совместное расследование медиа из Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии, проанализировавших спутниковые снимки российских военных объектов.

Путин собирает военные силы вблизи границ НАТО: что происходит

Российские военные. Фото из открытых источников

Журналисты и военные эксперты сообщают о строительстве новых казарм, штабов, ангаров для техники и складов боеприпасов вдоль границ с Норвегией, Финляндией и странами Балтии. По оценкам аналитиков, численность российского контингента в регионе может возрасти с нынешних примерно 20 тысяч до 80-115 тысяч военных.

"Мы не считаем, что они существуют только для вида. Речь идет о том, чтобы в будущем Россия была готова противостоять НАТО в случае большего конфликта", – сказал директор шведской военной разведки Must Томас Нильссон.

По его словам, речь идет о долгосрочной подготовке России к потенциальному противостоянию с НАТО. На расширенных базах от Норвегии до Балтийского региона могут быть развернуты до восьми дивизий.

В НАТО внимательно следят за развитием ситуации. Командующий силами Альянса в странах Балтии и Польши генерал-майор Брайан Ниссен считает, что пока война в Украине продолжается, непосредственная угроза остается ограниченной.

"Но ситуация может очень быстро измениться при прекращении огня в Украине", — предупреждает Ниссен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО собрали срочную встречу после атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что Европа готовит Трампу план окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/avslojar-har-upprustar-ryssland-bara-kilometer-fran-natos-grans
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