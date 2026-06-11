Путін збирає військові сили поблизу кордонів НАТО: що відбувається

Росія активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів НАТО, готуючи нові бази, здатні розмістити десятки тисяч військовослужбовців. Про це свідчить спільне розслідування медіа зі Швеції, Норвегії, Данії та Естонії, які проаналізували супутникові знімки російських військових об’єктів.

Російські військові. Фото з відкритих джерел

Журналісти та військові експерти повідомляють про будівництво нових казарм, штабів, ангарів для техніки та складів боєприпасів уздовж кордонів з Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії. За оцінками аналітиків, чисельність російського контингенту в регіоні може зрости з нинішніх приблизно 20 тисяч до 80-115 тисяч військових.

"Ми не вважаємо, що вони існують лише для вигляду. Йдеться про те, щоб у майбутньому Росія була готова протистояти НАТО у разі більшого конфлікту", — сказав директор шведської військової розвідки Must Томас Нільссон.

За його словами, йдеться про довгострокову підготовку Росії до потенційного протистояння з НАТО. На розширених базах від Норвегії до Балтійського регіону можуть бути розгорнуті до восьми дивізій.

У НАТО уважно стежать за розвитком ситуації. Командувач силами Альянсу в країнах Балтії та Польщі генерал-майор Браян Ніссен вважає, що поки війна в Україні триває, безпосередня загроза залишається обмеженою.

"Але ситуація може дуже швидко змінитись у разі припинення вогню в Україні", — попереджає Ніссен.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у НАТО зібрали термінову зустріч після атаки РФ.

Також "Коментарі" писали, що Європа готує Трампу план закінчення війни в Україні.