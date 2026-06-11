У НАТО зібрали термінову зустріч: що змінилося після атаки РФ

НАТО розпочав термінові консультації щодо посилення протидії безпілотним загрозам на східному фланзі. Причиною стала серія інцидентів за участю російських дронів, зокрема аварія безпілотника в Румунії, яка призвела до поранення цивільних.

У НАТО зібрали термінову зустріч. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Politico, 10 червня представники 32 країн-членів НАТО на закритій зустрічі обговорили можливість прискореної закупівлі безпілотних систем для моніторингу та захисту повітряного простору держав, що межують з зоною війни Росії проти України. Це сталося після того, як наприкінці травня російський безпілотник впав на житловий будинок у Румунії. Після цього Бухарест закликав союзників пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони та посилити захист повітряного простору країни.

Президент Румунії Нікушор Дан після консультацій наголосив, що війна Росії проти України створює дедалі більше ризиків для безпеки Чорноморського регіону та всього євроатлантичного простору. За його словами, НАТО має збільшити свою присутність і оборонні можливості на території Румунії.

"Як прямий наслідок триваючої війни Росії проти України, ми спостерігаємо збільшення кількості інцидентів з безпілотниками на нашому східному фланзі", – заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

Крім інцидентів у Румунії, Альянс також в останні тижні піднімав літаки в повітря, щоб збивати підозрілі безпілотники над Латвією та Естонією.

За інформацією дипломатичних джерел, країни НАТО вже обговорюють перерозподіл додаткових засобів ППО для контролю повітряного простору над Румунією. Очікується, що конкретні рішення щодо нових програм закупівлі дронів та посилення оборони можуть бути ухвалені під час саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАТО готує рішення щодо України, яке може змінити хід війни.

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