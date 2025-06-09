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Путин таки добился своего: что теперь говорят в Москве о 5 статье НАТО

Разведка Германии считает, что в России больше не верят в единство союзников НАТО

9 июня 2025, 23:11
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Кравцев Сергей

В Германии считают, что российского диктатора Владимира Путина одолевает огромное желание – проверить 5 статью НАТО, в которой прописано, что нападение на одного или нескольких членов Североатлантического альянса считается нападением на всех. Как передает портал "Комментарии", с таким заявлением на Table.Today выступил руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль. 

Путин таки добился своего: что теперь говорят в Москве о 5 статье НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

Руководитель Федеральной разведки Германии считает, что не стоит недооценивать агрессию со стороны России, ведь целью Кремля является расширение сферы влияния на запад.

"Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина – это лишь один шаг на пути к Западу. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО работает. И они хотели бы это проверить", – заявил разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров предъявил обвинения против Великобритании, заявив, что она якобы способствовала совершению ударов по объектам на территории РФ.

Такое заявление представитель страны-агрессора сделал во время мероприятия под названием "Форум будущего 2050".

По словам Лаврова, все атаки вроде бы выполняет Украина. При этом он подчеркнул, что украинская сторона "не смогла бы действовать без участия британцев". Кроме того, он упомянул и о США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия оставляет за собой свободу действий по вопросу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться ею при необходимости, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи границ РФ. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что существование моратория РФ на развертывание РСМД близится к своему логическому завершению, "Запад не оценил сдержанность Москвы".




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