Украина и Латвия не соседствуют, между ними есть пространство под названием Беларусь, отмечает политолог Петр Олещук. По его словам, именно поэтому выглядит странной позиция НАТО, который считает, что российский дрон со взрывчаткой предназначался Украине и в Латвию залетел случайно.

НАТО и Россия

Политолог подчеркивает, что российские дроны на самом деле все чаще нарушают воздушное пространство в стране НАТО, и это указывает на два обстоятельства. Первая НАТО упорно отказывается признавать факты атаки собственной территории. Вторая, войскам НАТО строго-настрого запрещено сбивать российские дроны даже в своем пространстве.

Олещук считает, что, учитывая это, можно предположить, что уже вскоре странам НАТО следует готовиться к прилету дронов, которые "совсем случайно" атакуют какой-то из важных объектов.

"Не позже, чем в течение ближайшего месяца (до выборов в США) в воздушное пространство залетит значительное количество шахедов и "случайно" упадут на какой-то стратегический объект. НАТО буквально это выпрашивает, — отметил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, они часто залетают в Польшу и Румынию. В частности, в Румынии российский "шахед" даже столкнулся с землей. Впрочем, в Минобороны страны отметили, что это был пустырь, поэтому никто не пострадал. В ведомстве заявили, что резко осуждают подобные действия России. А в министерстве иностранных дел призвали РФ не поднимать градус эскалации.

При этом в Офисе президента считают , что РФ просто испытывает предел терпения стран НАТО и проверяет, способен ли "всемогущий" Альянс на то, чтобы начать защищать свою территорию.



