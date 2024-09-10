logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО РФ готовится «случайно» атаковать стратегический объект страны НАТО: названы сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовится «случайно» атаковать стратегический объект страны НАТО: названы сроки

Бездействие НАТО приведет к тому, что до выборов в США Россия «случайно» уничтожит стратегический объект Альянса

сегодня, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина и Латвия не соседствуют, между ними есть пространство под названием Беларусь, отмечает политолог Петр Олещук. По его словам, именно поэтому выглядит странной позиция НАТО, который считает, что российский дрон со взрывчаткой предназначался Украине и в Латвию залетел случайно.

РФ готовится «случайно» атаковать стратегический объект страны НАТО: названы сроки

НАТО и Россия

Политолог подчеркивает, что российские дроны на самом деле все чаще нарушают воздушное пространство в стране НАТО, и это указывает на два обстоятельства. Первая НАТО упорно отказывается признавать факты атаки собственной территории. Вторая, войскам НАТО строго-настрого запрещено сбивать российские дроны даже в своем пространстве.

Олещук считает, что, учитывая это, можно предположить, что уже вскоре странам НАТО следует готовиться к прилету дронов, которые "совсем случайно" атакуют какой-то из важных объектов.

"Не позже, чем в течение ближайшего месяца (до выборов в США) в воздушное пространство залетит значительное количество шахедов и "случайно" упадут на какой-то стратегический объект. НАТО буквально это выпрашивает, — отметил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, они часто залетают в Польшу и Румынию. В частности, в Румынии российский "шахед" даже столкнулся с землей. Впрочем, в Минобороны страны отметили, что это был пустырь, поэтому никто не пострадал. В ведомстве заявили, что резко осуждают подобные действия России. А в министерстве иностранных дел призвали РФ не поднимать градус эскалации.

При этом в Офисе президента считают , что РФ просто испытывает предел терпения стран НАТО и проверяет, способен ли "всемогущий" Альянс на то, чтобы начать защищать свою территорию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YrGvvJBRScMmXxwnTReFTRxpFUEKPcnb4ZdwRPTvZyyV7mV47HybSvrR7k7XzP93l&id=100000541433652
Теги:

Новости

Все новости