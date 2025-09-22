logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО РФ пішла на нову провокацію: чому цього разу по тривозі підняли винищувачі НАТО
НОВИНИ

РФ пішла на нову провокацію: чому цього разу по тривозі підняли винищувачі НАТО

Винищувачі Eurofighter перехопили Іл-20М над Балтикою

22 вересня 2025, 06:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

21 вересня винищувачам НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. На цей раз була черга Німеччини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

РФ пішла на нову провокацію: чому цього разу по тривозі підняли винищувачі НАТО

Іл-20М. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що двох німецьких винищувачів Eurofighter відправили для відстеження російського розвідувального літака Іл-20М, що летів у смузі нейтрального повітряного простору над Балтійським морем.

"Вкотре наші сили швидкого реагування, що складаються з двох винищувачів Eurofighter, отримали завдання від НАТО розпізнати неідентифікований літак без плану польоту або радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі", — йдеться у заяві німецьких ВПС.

Як з'ясували німецькі пілоти, це був російський військовий літак-розвідник Іл-20М. Після того, як російський літак був візуально ідентифікований, обов'язки його супроводження були передані Військово-повітряним силам Швеції, яка з недавніх пір теж є членом НАТО.

Тим часом, як звертають увагу автори публікації, Північноатлантична рада НАТО планує зібратися у вівторок, щоб обговорити інцидент із трьома російськими винищувачами у повітряному просторі Естонії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — країни НАТО мають дати справді жорстку відповідь на російські провокації, подібні до вчорашнього зальоту винищувачів у повітряний простір Естонії. Зокрема, у таких ситуаціях треба йти на радикальний, але виправданий крок та збивати російські літаки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі чеського телебачення заявив президент країни Петр Павел.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-plane-entered-airspace-over-baltic-sea-sunday-germanys-air-2025-09-21/

