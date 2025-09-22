РФ пішла на нову провокацію: чому цього разу по тривозі підняли винищувачі НАТО

Рубрики
Кравцев Сергей
21 вересня винищувачам НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. На цей раз була черга Німеччини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".
Іл-20М. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться, що двох німецьких винищувачів Eurofighter відправили для відстеження російського розвідувального літака Іл-20М, що летів у смузі нейтрального повітряного простору над Балтійським морем.
Як з'ясували німецькі пілоти, це був російський військовий літак-розвідник Іл-20М. Після того, як російський літак був візуально ідентифікований, обов'язки його супроводження були передані Військово-повітряним силам Швеції, яка з недавніх пір теж є членом НАТО.
Тим часом, як звертають увагу автори публікації, Північноатлантична рада НАТО планує зібратися у вівторок, щоб обговорити інцидент із трьома російськими винищувачами у повітряному просторі Естонії.
