РФ пішла на нову провокацію: чому цього разу по тривозі підняли винищувачі НАТО

21 вересня винищувачам НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. На цей раз була черга Німеччини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Іл-20М. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що двох німецьких винищувачів Eurofighter відправили для відстеження російського розвідувального літака Іл-20М, що летів у смузі нейтрального повітряного простору над Балтійським морем.

"Вкотре наші сили швидкого реагування, що складаються з двох винищувачів Eurofighter, отримали завдання від НАТО розпізнати неідентифікований літак без плану польоту або радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі", — йдеться у заяві німецьких ВПС.

Як з'ясували німецькі пілоти, це був російський військовий літак-розвідник Іл-20М. Після того, як російський літак був візуально ідентифікований, обов'язки його супроводження були передані Військово-повітряним силам Швеції, яка з недавніх пір теж є членом НАТО.

Тим часом, як звертають увагу автори публікації, Північноатлантична рада НАТО планує зібратися у вівторок, щоб обговорити інцидент із трьома російськими винищувачами у повітряному просторі Естонії.

