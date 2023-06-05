logo

BTC/USD

26775.67

ETH/USD

1867.57

LTC/USD

92.31

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Риши Сунак лоббирует британца на должность следующего генсека НАТО: известное имя
commentss НОВОСТИ Все новости

Риши Сунак лоббирует британца на должность следующего генсека НАТО: известное имя

Сунак встретится с Байденом, чтобы убедить американского президента в одобрении британского кандидата в руководителя НАТО.

сегодня, 17:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на этой неделе планирует посетить США, где встретится с американским лидером Джо Байденом. Ожидается, что Сунак будет побуждать Байдена поддержать министра обороны Великобритании как нового руководителя НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.

Риши Сунак лоббирует британца на должность следующего генсека НАТО: известное имя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании проведет два дня в США и встретится с президентом США в Белом доме. Лидеры обеих стран обсудят сотрудничество в сфере экономики, торговли, науке и проблемах, связанных с регулированием искусственного интеллекта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ожидается, что Сунак будет побуждать Байдена одобрить главу Минобороны Великобритании в должности нового генсека НАТО. Именно кандидатура Бена Уоллеса все активнее продвигается как замена Йенса Столтенберга, который уйдет с поста генсека НАТО в конце сентября. Уоллес уже объявил, что ему интересна такая роль.

Бен Уоллес в США благодаря своей роли в создании международной коалиции поддержки для Украины. Кроме того, Уоллес побудил Британию увеличить расходы на оборону до 2,25% КПН и настаивает в будущем их поднять до 3%.

Другими кандидатами в замену нынешнему руководителю НАТО Йенсу Столтенбергу являются такие европейские политики, как Кайя Каллас, Ингрида Шимоните, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляен и Зузана Чапутова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданной кандидатуре на должность нового генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали, что военный альянс не может определиться, кто заменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2023/06/04/rishi-sunak-usa-trip-ben-wallace-nato-general-secretary/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!