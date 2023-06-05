Риши Сунак лоббирует британца на должность следующего генсека НАТО: известное имя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на этой неделе планирует посетить США, где встретится с американским лидером Джо Байденом. Ожидается, что Сунак будет побуждать Байдена поддержать министра обороны Великобритании как нового руководителя НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании проведет два дня в США и встретится с президентом США в Белом доме. Лидеры обеих стран обсудят сотрудничество в сфере экономики, торговли, науке и проблемах, связанных с регулированием искусственного интеллекта.

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Ожидается, что Сунак будет побуждать Байдена одобрить главу Минобороны Великобритании в должности нового генсека НАТО. Именно кандидатура Бена Уоллеса все активнее продвигается как замена Йенса Столтенберга, который уйдет с поста генсека НАТО в конце сентября. Уоллес уже объявил, что ему интересна такая роль.

Бен Уоллес в США благодаря своей роли в создании международной коалиции поддержки для Украины. Кроме того, Уоллес побудил Британию увеличить расходы на оборону до 2,25% КПН и настаивает в будущем их поднять до 3%.

Другими кандидатами в замену нынешнему руководителю НАТО Йенсу Столтенбергу являются такие европейские политики, как Кайя Каллас, Ингрида Шимоните, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляен и Зузана Чапутова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданной кандидатуре на должность нового генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали, что военный альянс не может определиться, кто заменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО.