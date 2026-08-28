России не обязательно идти большой армией: в НАТО назвали сценарий, который может сломать Альянс

Россия может прибегнуть к ограниченной военной операции против одной или нескольких стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО защищать своих членов и попытаться подорвать главный принцип Североатлантического союза – статью 5 о коллективной обороне. Об этом говорится в оценке американского Института изучения войны.

НАТО. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что потенциальная российская операция не обязательно должна быть масштабным вторжением. Кремль может выбрать удар, который создаст максимальную путаницу среди союзников и поставит их перед сложным вопросом: считать ли конкретную атаку достаточным основанием для запуска механизма коллективной обороны.

Речь идет о возможных авиационных, ракетных или дроновых ударах или даже ограниченном вторжении небольшими силами. Такой сценарий, по мнению ISW, может быть рассчитан именно на то, чтобы Североатлантический совет не смог выработать единогласное ответное решение.

Именно единодушие имеет ключевое значение для политического решения Североатлантического союза. Если России удастся создать ситуацию, при которой страны НАТО начнут спорить о характере атаки и масштабах реакции, это может стать серьезным ударом по доверию всей системы коллективной безопасности.

Кремль, вероятно, выбрал бы операцию, которая не выглядела бы как начало великой войны, но одновременно потребовала бы от НАТО четкого и быстрого ответа. В случае провала политической реакции Москва могла бы использовать это как доказательство неспособности Североатлантического союза защитить своих членов.

В ISW отмечают, что такой результат нанес бы огромный ущерб авторитету НАТО и особенно самой статье 5. Подрыв веры в готовность союзников реально воевать друг за друга давно является одной из стратегических задач Владимира Путина.

Таким образом, потенциальная угроза для восточного фланга НАТО может заключаться не только в масштабном наступлении. Значительно опаснее может оказаться "малый" удар, который Кремль попытается превратить в большой политический кризис внутри Альянса.

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