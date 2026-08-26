Буде нова війна: що раптом заявили у Путіна на адресу Японії

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін фактично пригрозив Японії, заявивши, що Токіо має пам’ятати про наявність у Росії ядерної зброї. Гучна заява пролунала на тлі чергового загострення відносин між двома країнами через територіальну суперечку щодо Курильських островів.

В'ячеслав Володін. Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні Володін звинуватив японську владу у "конфронтаційній риториці" та повторив традиційну позицію Кремля, згідно з якою Курильські острови є нібито невід’ємною частиною Росії. При цьому російський політик перейшов від історичних претензій до прямого нагадування про військовий потенціал Москви.

"Не треба. Ядерну державу, якою є Росія, перемогти неможливо", — заявив Володін, закликавши Японію згадати події часів Другої світової війни.

Новий виток конфлікту між Москвою та Токіо розпочався після візиту Володимира Путіна на Курильські острови. Російський президент уперше за 26 років свого правління відвідав архіпелаг, зокрема острів Ітуруп.

У Японії цей крок викликав різку реакцію. Токіо офіційно висловив Москві протест, наголосивши, що Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомай вважаються споконвічними японськими територіями.

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті назвала поїздку Путіна "абсолютно неприйнятною". У відповідь Москва, схоже, вирішила підняти ставки: замість дипломатичних аргументів один із найвищих російських посадовців заговорив про ядерний статус країни.

Територіальна суперечка щодо Курил залишається однією з головних причин, через які Росія та Японія досі не уклали повноцінний мирний договір після завершення Другої світової війни. Тепер же давній конфлікт знову супроводжується дедалі жорсткішою риторикою Кремля.

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