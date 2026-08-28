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Росії не обов’язково йти великою армією: у НАТО назвали сценарій, який може зламати Альянс

Кремль може вдарити по країнах Балтії не заради території - головною ціллю може стати параліч НАТО і перевірка статті 5

28 серпня 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Росія може вдатися до обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО захищати своїх членів і спробувати підірвати головний принцип Альянсу – статтю 5 про колективну оборону. Про це йдеться в оцінці американського Інституту вивчення війни. 

Росії не обов’язково йти великою армією: у НАТО назвали сценарій, який може зламати Альянс

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що потенційна російська операція не обов’язково має бути масштабним вторгненням. Кремль може обрати удар, який створить максимальну плутанину серед союзників і поставить їх перед складним питанням: чи вважати конкретну атаку достатньою підставою для запуску механізму колективної оборони.

Йдеться про можливі авіаційні, ракетні або дронові удари чи навіть обмежене вторгнення невеликими силами. Такий сценарій, на думку ISW, може бути розрахований саме на те, щоб Північноатлантична рада не змогла виробити одностайне рішення щодо відповіді.

Саме одностайність має ключове значення для політичного рішення Альянсу. Якщо Росії вдасться створити ситуацію, за якої країни НАТО почнуть сперечатися про характер атаки та масштаби реакції, це може стати серйозним ударом по довірі до всієї системи колективної безпеки.

Кремль, імовірно, обрав би операцію, яка не виглядала б як початок великої війни, але водночас вимагала б від НАТО чіткої та швидкої відповіді. У разі провалу політичної реакції Москва могла б використати це як доказ неспроможності Альянсу захистити власних членів.

В ISW наголошують, що такий результат завдав би величезної шкоди авторитету НАТО та особливо самій статті 5. Підрив віри в готовність союзників реально воювати один за одного давно є одним зі стратегічних завдань Володимира Путіна.

Таким чином, потенційна загроза для східного флангу НАТО може полягати не лише у масштабному наступі. Значно небезпечнішим може виявитися "малий" удар, який Кремль спробує перетворити на велику політичну кризу всередині Альянсу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – буде нова війна: що раптом заявили у Путіна на адресу Японії.




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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-27-2026/
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