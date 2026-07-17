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Россия готовит новый сценарий против НАТО: в Польше забили тревогу из-за действий Кремля

ISW предупреждает об операции "Нулевая фаза", а польская авиация уже поднимала истребители из-за российских самолетов у Балтийского моря

17 июля 2026, 09:35
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Кравцев Сергей

Россия продолжает собирать информацию о военных возможностях НАТО вблизи своих границ, что может подготовиться к новым провокациям против Альянса. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который обратил внимание на заявления польского руководства по активности российской авиации над Балтийским морем.

Россия готовит новый сценарий против НАТО: в Польше забили тревогу из-за действий Кремля

НАТО. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, Москва наблюдает за интеграционными учениями НАТО по противовоздушной обороне в регионе Балтики. В ISW считают, что такие действия являются частью российской кампании, известной как "Нулевая фаза", призванная создать информационные и психологические предпосылки для возможных будущих гибридных операций против стран-членов Альянса.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава была вынуждена оперативно поднять истребители после появления двух российских Су-30СМ2, вылетевших из Калининградской области. Параллельно шведские военные самолеты осуществляли сопровождение еще одного русского самолета над Балтийским морем.

В то же время, польский министр подчеркнул, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Польши. Тем не менее, Варшава внимательно следит за их действиями и расценивает такие полеты как элемент демонстрации силы и разведки.

В ISW подчеркивают, что Россия системно использует информационное давление, военные демонстрации и провокационные маневры для проверки реакции НАТО. Аналитики считают, что подобные действия могут предшествовать более масштабным операциям по политическому и военному давлению на восточный фланг Альянса.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-16-2026/
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